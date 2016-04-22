CodeBaseKategorien
Indikatoren

DayMomentum - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
DayMomentum ist ein "Momentum" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.

Zeitrahmen: M1-D1. Bei der ersten Lauf benötigt der Indikator einige Zeit für die Berechnung.

DayMomentum

Empfehlungen:

  • Verwenden Sie ihn für Entscheidungen während des Intraday-Handels.

DayMA DayMA

Ein "Moving Average" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.

DayForce DayForce

Ein "Force Index" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.

DayRSI DayRSI

Ein "Relative Strength Index" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.

DayRVI DayRVI

Ein "Relative Vigor Index" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.