FIR_filter - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
- Vladimir
Ansichten:
- 1042
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator zeigt den Gleitenden Durchschnitt, berechnet unter Verwendung des Digitalfilters. In diesem Beispiel wird das Hann Window benutzt.
Sie können die anderen Filterkoeffizienten verwenden, ändern Sie sie einfach in OnInit():
for(int k=0;k<Per;k++) { w[k]=0.5-0.5*MathCos(2.*pi*(k+1)/(Per+1)); wsum+=w[k]; }
Abbildung:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/120
