FIR_filter - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir
1042
(24)
Der Indikator zeigt den Gleitenden Durchschnitt, berechnet unter Verwendung des Digitalfilters. In diesem Beispiel wird das Hann Window benutzt.

Sie können die anderen Filterkoeffizienten verwenden, ändern Sie sie einfach in OnInit():

   for(int k=0;k<Per;k++)
   {
      w[k]=0.5-0.5*MathCos(2.*pi*(k+1)/(Per+1));
      wsum+=w[k];
   }

Abbildung:

FIR_filter

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/120

