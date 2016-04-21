FIR_filter

Der Indikator zeigt den Gleitenden Durchschnitt, berechnet unter Verwendung des Digitalfilters. In diesem Beispiel wird das Hann Window benutzt.



Sie können die anderen Filterkoeffizienten verwenden, ändern Sie sie einfach in OnInit():



for ( int k= 0 ;k<Per;k++) { w[k]= 0.5 - 0.5 * MathCos ( 2 .*pi*(k+ 1 )/(Per+ 1 )); wsum+=w[k]; }

Abbildung:





