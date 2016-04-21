CodeBaseKategorien
Indikatoren

HI LO Indikator - Indikator für den MetaTrader 5

Charly
Veröffentlicht:
charly king her
Ansichten:
1208
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
hilo.mq5 (2.88 KB)
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das ist der hilo Indikator.

Die Verwendung dieses Indikators sollte offensichtlich sein.

Abbildung:

HI LO Indikator


ZigZagNN ZigZagNN

Der Indikator zeigt neuberechnete ("kaputte") Hochs/Tiefs des standardmäßigen ZigZag Indikators.

iS7N_SacuL.mq5 iS7N_SacuL.mq5

Der iS7N_SacuL.mq5 Indikator basiert auf dem ursprünglichen Indikator 'Lucas1.mq4', geschrieben in MQL4.

WPR_Hist WPR_Hist

Sucht Hochs und Tiefs des Kursverlaufs.

FIR_filter FIR_filter

Gleitender Durchschnitt, unter Verwendung des Digitalfilters.