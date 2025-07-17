Fibonacci Ranges (Echtzeit): Dein Vorteil im Live-Markt
Mein Handel

Fibonacci Ranges (Echtzeit): Dein Vorteil im Live-Markt

17 Juli 2025, 08:19
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
0
16

Fibonacci Ranges (Echtzeit): Dein Vorteil im Live-Markt

Der Fibonacci Ranges (Echtzeit) Indikator von LuxAlgo für MetaTrader 5 zeichnet automatisch Fibonacci-Zonen basierend auf den letzten Hochs und Tiefs des Marktes. Im Gegensatz zu herkömmlichen statischen Tools aktualisiert sich dieser Indikator in Echtzeit und passt sich laufend an die Veränderungen der Marktstruktur an – so bleibst du immer auf dem neuesten Stand des Preisgeschehens.


🦀🦀🦀 Download the Fibonacci Ranges indicator for free - here


Wenn der Kurs die Grenzen des Fibonacci-Kanals durchbricht, erscheinen Pfeile, die auf eine mögliche Trendfortsetzung oder -umkehr hinweisen. Verbleibt der Preis innerhalb der Zonen, deutet das meist auf eine Konsolidierung hin. Die schattierten Bereiche zwischen den Levels markieren dynamische Unterstützungs- oder Widerstandszonen – perfekt für Einstiege, Ausstiege oder das Nachziehen von Stopps.



SWING MASTER EA

LEARN MORE

SCALPER INVESTOR

LEARN MORE

Egal ob du scalpst oder im Swing-Trading unterwegs bist – Fibonacci Ranges (Echtzeit) hilft dir, smarter zu handeln, Störgeräusche zu filtern und klare Fibonacci-Niveaus basierend auf echtem Marktverhalten zu nutzen.


My Telegram group - link

My Youtube channel - link



#Fibonacci Ranges