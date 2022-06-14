Apprenez à concevoir un système de trading avec les Bandes de Bollinger

Introduction



Dans le monde du trading, il existe de nombreux outils et méthodes que nous pouvons utiliser en notre faveur pour atteindre nos objectifs de trading. Ces outils peuvent être utilisés en fonction de la condition ou de l'état du marché.

L'une de ces méthodes est le trading de bandes. Le concept principal du trading de bandes est de trader entre deux bandes en achetant et en vendant pour bénéficier des bandes déterminées. L'un de ces outils est l'indicateur des Bandes de Bollinger. Cet indicateur est l'un des plus populaires ou l'un des plus utilisés dans le monde de l'analyse technique et du trading.

Dans cet article, je vais partager avec vous des informations sur cet indicateur des Bandes de Bollinger afin d'améliorer notre compréhension de ce qu'il est, de la manière dont il est calculé et de la façon dont nous pouvons l'utiliser en notre faveur. Ensuite, vous pourrez l'utiliser de la manière qui vous convient le mieux, en fonction de votre stratégie. Ensuite, je partagerai avec vous la façon dont nous pouvons concevoir un système de trading en utilisant cet indicateur de Bandes de Bollinger d'une manière précise et facile. Ainsi, nous couvrirons les sujets suivants :



Comme nous allons l'apprendre, la Bande de Bollinger mesure la dispersion des données autour de leur moyenne. Cet indicateur a été créé par John Bollinger. Il est construit par deux bandes entourant la moyenne mobile à 20 jours pour mesurer la dispersion des données (prix) autour de sa moyenne (moyenne mobile à 20 jours).



Il peut sembler que l'indicateur des Bandes de Bollinger soit le même que celui des enveloppes, car il comporte également deux bandes entourant les prix. Mais ce n'est pas vrai car la différence entre les Bandes de Bollinger et les enveloppes est que l'indicateur des Bandes de Bollinger n'est pas placé à un pourcentage fixe au-delà de la moyenne mobile mais son calcul permet que l'indicateur des Bandes de Bollinger s'étende ou se contracte selon l'écart type de la moyenne mobile. Nous apprendrons cela et d'autres détails dans la section Définition des Bandes de Bollinger.



Nous apprendrons également comment nous pouvons utiliser les Bandes de Bollinger à travers certaines stratégies de manière à être expressif et bénéfique pour notre trading et ceci sera dans la section Stratégies des Bandes de Bollinger.

Nous passerons ensuite à la partie la plus intéressante de cet article : comment utiliser ces stratégies dans un système de trading algorithmique de manière précise et fiable. C'est ce que nous apprendrons dans les sections Blueprint des Stratégies des Bandes de Bollinger et Conception du Système des Stratégies des Bandes de Bollinger.





Notez que :

Tous les codes de cet article seront écrits en MQL5 et l'exécution se fera sur MetaTrader 5.

Je vous conseille d'écrire et d'exécuter des codes par vous-même si vous voulez pratiquer et améliorer votre apprentissage.

Vous aurez donc besoin du terminal MetaTrader 5 pour exécuter les codes et de MetaEditor pour écrire les codes.

Après avoir téléchargé et installé MetaTrader 5 sur votre appareil, vous pouvez le télécharger à partir du lien suivant :https://www.metatrader5.com/fr/download. Après cela, la fenêtre de MetaTrader 5 sera la même que celle de l'image suivante :













L'image suivante montre comment créer un nouveau fichier pour écrire votre code :

Ouvrir un nouveau fichier pour écrire un Expert Advisor Ouvrir un nouveau fichier pour écrire un indicateur personnalisé Ouvrir un nouveau fichier pour écrire un script

Vous pouvez ouvrir MetaEditor en appuyant sur F4 lorsque vous ouvrez le terminal MetaTrader 5 ou à partir du menu Outils, vous pouvez choisir l'éditeur de langage MetaQuotes. Les images suivantes montrent comment ouvrir MetaEditor pour écrire vos codes à partir de MetaTrader 5 :L'image suivante montre la fenêtre ouverte du MetaEditor :

Pour plus d'informations, vous pouvez lire mon précédent article en cliquant sur le lien suivant : https://www.mql5.com/fr/articles/10293

Comme je l'ai toujours mentionné lors de différents événements, la programmation ou le codage est un outil extraordinaire qui nous permet de rendre notre vie facile et fluide grâce à des actions précises qui sont effectuées automatiquement. Il est donc important d'investir dans ce type de domaine afin d'apprendre à l'utiliser de manière appropriée pour atteindre les objectifs souhaités dans différents domaines de la vie.

Lorsqu'il s'agit de trading, je dois imaginer comme la vie doit être facile et agréable lorsque vous donnez vos instructions à l'ordinateur pour qu'il fasse ce que vous voulez au moment où vous le voulez, et que l'ordinateur fait exactement ce que vous voulez sans aucune objection, et vous pouvez faire autre chose tout le reste de votre vie. Il s'agit d'un mode de vie épatant, c’est donc un objectif important de s’intéresser à la programmation, que vous codiez par vous-même ou que vous laissiez quelqu'un d'autre le faire pour vous.

Avis de Non-Responsabilité Tout le contenu de cet article est fait dans un but éducatif uniquement et non pour autre chose. Vous serez donc responsable de toute action que vous entreprendrez sur la base du contenu de cet article, car celui-ci ne garantit aucun type de résultat.

Parcourons donc les sections de notre article pour en savoir plus sur ce sujet intéressant et sur l'indicateur.

Définition des Bandes de Bollinger



L'histoire de l'idée de trader en utilisant des bandes est longue et intéressante et est utilisée par de nombreuses méthodes. Le trading des bandes repose principalement sur la construction de bandes au-dessus et au-dessous d'une certaine mesure de tendance.



Par exemple, nous pouvons utiliser des moyennes mobiles décalées vers le haut et vers le bas par un pourcentage de lui-même ou des enveloppes. Il existe également des canaux qui sont deux lignes parallèles au-dessus et au-dessous des prix pour détecter les points de retournement. Mais toutes ces méthodes sont fixes et ne réagissent pas en fonction des mouvements de prix. En d'autres termes, ils ne se dilatent ou ne se contractent pas avec les mouvements de prix.

Les Bandes de Bollinger peuvent le faire grâce à leur calcul spécifique. Nous verrons les détails du calcul de l'indicateur dans cette partie.



L'image suivante montre un exemple de l'indicateur Enveloppes et comment il apparaît sur les prix :

Comme vous pouvez le voir dans l'image précédente, nous avons deux bandes qui entourent les prix : la bande inférieure entoure les prix du bas et la bande supérieure les entoure du haut. Ainsi, l'idée principale que nous devons connaître ici est qu'il existe de nombreuses méthodes basées sur le trading des bandes dans l'histoire et les plus courantes étaient les bandes de pourcentage.

Il existe également de nombreux développements autour de l'idée du trading de bandes. L'un de ces développements est l'indicateur des Bandes de Bollinger qui est utilisé pour trader les bandes. Elle diffère des méthodes mentionnées précédemment car elle peut être étendue et contractée à mesure que son calcul le lui permet.



L'indicateur des Bandes de Bollinger a été créé par John Bollinger au début des années 1980. Il est l'un des experts les plus populaires dans le domaine des marchés financiers et du trading. Il est titulaire d'un CFA ( Chartered Financial Analyst) et d'un CMT ( Chartered Market Technician).

L'indicateur des Bandes de Bollinger est un indicateur technique populaire, il mesure la volatilité et peut être étendu et contracté en fonction des conditions du marché. Il peut être utilisé sur tous les marchés financiers comme les actions, le forex...etc.

Maintenant, parlons de la construction des Bandes de Bollinger :

Comme nous l'avons mentionné précédemment, le concept de trading des bandes consiste à commencer par une certaine mesure de la tendance centrale. Ensuite, nous construisons des bandes au-dessus et au-dessous de cette mesure. Pour l'indicateur des Bandes de Bollinger, la mesure de la tendance centrale est la moyenne mobile simple et l'intervalle est déterminé par une mesure de la volatilité d'un écart type mobile.

L'indicateur des Bandes de Bollinger :

Il mesure la dispersion des données autour de leur moyenne (moyenne mobile).

C'est un indicateur de volatilité.

La différence entre les Bandes de Bollinger et les enveloppes ou toute autre méthode de trading des bandes en pourcentage est qu'elles ont des pourcentages spécifiques de moyenne mobile au-dessus et au-dessous de la moyenne mobile, mais les Bandes de Bollinger sont un écart type de la moyenne mobile.

Les bandes s'élargissent automatiquement lorsque la volatilité augmente et se contractent lorsque la volatilité diminue. Leur nature dynamique leur permet d'être utilisés sur différents titres avec les paramètres standard.



Les Bandes de Bollinger sont un outil de trading utilisé pour déterminer les points d'entrée et de sortie d'une transaction.

Les bandes sont souvent utilisées pour déterminer les conditions de sur-achat et de sur-vente.

Il peut être utilisé pour identifier les M-Tops et les W-Bottoms ou pour déterminer la force de la tendance.



La formule ci-dessous montre comment les Bandes de Bollinger sont calculées :





Voyons maintenant un exemple de calcul des Bandes de Bollinger :

Supposons que nous disposions des prix de clôture pour 20 jours de bourse, comme dans le tableau suivant :

Numéro du jour

Cours de clôture

1 20 2 30 3 35 4 30 5 40 6 45

7 50 8 55 9 40 10 45 11 50 12 35 13 40 14 50 15 60 16 65 17 70 18 60 19 70 20 75 Ainsi, le calcul des Bandes de Bollinger sera le même que le suivant :

Ainsi, le calcul des Bandes de Bollinger sera le même que le suivant :









Ajustement des paramètres :

Maintenant, si certains demandent si nous pouvons ajuster les paramètres des Bandes de Bollinger d'une autre manière pour les adopter à notre stratégie ou plan de trading, la réponse est oui, nous pouvons le faire, surtout si ces ajustements ont été testés et ont donné de bons résultats. Il faut aussi savoir que Bollinger recommande de faire de petits ajustements pour le multiplicateur de l'écart-type. Il faut également savoir que le changement de la période de la moyenne mobile affecte la période utilisée pour calculer l'écart-type. Bollinger suggère également d'augmenter le multiplicateur de l'écart-type à 2,1 si nous utilisons une moyenne mobile simple de 50 périodes et de le diminuer à 1,9 si nous utilisons une moyenne mobile simple de 10 périodes.



Maintenant, dans le monde actuel, nous n'avons pas besoin de le calculer manuellement mais nous avons l'indicateur prêt et intégré dans MetaTrader 5. Les images suivantes montrent comment l'ajouter ou attacher l'indicateur à votre graphique. Sélectionnez le menu Insertion dans MetaTrader 5 :





Choisissez ensuite Indicateurs, puis Tendance, puis Bandes de Bollinger :





Après avoir sélectionné l'indicateur Bandes de Bollinger, les paramètres de la fenêtre de l'indicateur apparaissent. Elle montre les paramètres par défaut de l'indicateur. Il possède les paramètres réglables suivants :

1. Période pour sélectionner la période de la moyenne mobile. 2. Déviations pour sélectionner le paramètre de déviation des bandes supérieure et inférieure. 3. Appliquer à : pour sélectionner le type de prix auquel les paramètres seront appliqués (clôture, ouverture, haut, bas, prix médian, prix typique et clôture pondérée). 4. Style : pour sélectionner le style de l'indicateur (couleur, forme et largeur des lignes de l'indicateur. 5. Décalage : pour définir une valeur afin d'appliquer un décalage pour l'indicateur. Et comme je l'ai mentionné précédemment, nous pouvons ajuster ces paramètres en fonction des entrées du trader et de sa stratégie.









Maintenant, nous avons l'indicateur des Bandes de Bollinger dessiné sur le graphique des prix, et il sera affiché de la même manière que l'image suivante :









Comme nous pouvons le constater sur l'image précédente, les prix sont entourés de deux bandes (Bandes de Bollinger) : la bande inférieure est inférieure à la moyenne mobile et aux prix et la bande supérieure est supérieure à la moyenne mobile et aux prix.

Stratégies des Bandes de Bollinger



Nous parlerons ici des stratégies des Bandes de Bollinger et nous saurons comment les utiliser de manière bénéfique.

Nous pouvons utiliser les Bandes de Bollinger avec différentes conditions de marché ou différents mouvements de marché, nous pouvons les utiliser pendant une tendance à la hausse, une tendance à la baisse et des mouvements latéraux. Et pour chaque condition de marché, il existe de nombreuses stratégies que nous pouvons utiliser, mais nous allons en mentionner quelques-unes.



Pendant la tendance haussière

Tout d'abord, nous devons comprendre comment les prix vont évoluer pendant la tendance haussière avec la moyenne mobile, car nous pouvons constater que les prix évoluent la plupart du temps pendant la tendance haussière au-dessus de sa moyenne (moyenne mobile).

Ainsi, nous constatons que pendant la tendance haussière, les prix évoluent entre la moyenne mobile et la bande supérieure la plupart du temps. Cela signifie que les prix font des creux plus élevés et des sommets plus élevés car il y a un contrôle de la part des acheteurs.















Ici, les Bandes de Bollinger peuvent nous aider à identifier cette tendance à la hausse car nous pouvons constater que les prix évoluent entre la moyenne mobile et la bande supérieure. L'image suivante en est un exemple : comme vous pouvez le voir clairement, les prix dans la zone verte évoluent pendant une tendance haussière et se déplacent entre la moyenne mobile et la bande supérieure :





Achetez lorsque les prix franchissent la moyenne mobile et l'objectif sera la bande supérieure.

Prix > MA = Achat, bande supérieure = Cible

La stratégie que nous allons mentionner ici est que nous devons :





Pendant la tendance à la baisse

Tout d'abord, nous devons comprendre comment les prix vont évoluer pendant la tendance baissière avec la moyenne mobile, car nous pouvons constater que les prix évoluent la plupart du temps pendant la tendance baissière en dessous de sa moyenne (moyenne mobile).

Ainsi, nous constatons que pendant la tendance baissière, les prix évoluent entre la moyenne mobile et la bande inférieure la plupart du temps. Cela signifie que les prix atteignent des sommets et des creux plus bas lorsque les vendeurs contrôlent le marché et que les prix baissent.











Ici, les Bandes de Bollinger peuvent nous aider à identifier cette tendance à la baisse car nous pouvons constater que les prix évoluent entre la moyenne mobile et la bande inférieure. L'image suivante en est un exemple et nous pouvons constater clairement que les prix dans la zone rouge évoluent dans une tendance baissière et se déplacent entre la moyenne mobile et la bande inférieure :





Short lorsque les prix passent sous la moyenne mobile et l'objectif sera la bande inférieure.

Prix < MA = Short, Bande inférieure = Target

La stratégie que nous allons mentionner ici est que nous devons :





Pendant les déplacements latéraux

Tout d'abord, nous devons comprendre comment les prix évoluent pendant les mouvements latéraux, car nous pouvons constater que les mouvements latéraux sont tous les mouvements, à l'exception des tendances à la hausse et à la baisse.

Les mouvements latéraux montrent un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, car il n'y a pas de contrôle total du marché par l'un d'entre eux. Les images suivantes sont des exemples de certains mouvements latéraux :



















L'exemple suivant est un véritable exemple de mouvement latéral, car nous pouvons constater que les prix dans la zone verte évoluent latéralement sans direction claire vers le haut ou le bas :





Les chiffres précédents sont des exemples de mouvements latéraux et il y en a plus que ceux que j'ai mentionnés, mais le concept de mouvement latéral est tout mouvement sauf une tendance à la hausse et une tendance à la baisse.



Maintenant, nous devons savoir comment le mouvement latéral va se comporter avec la moyenne mobile, car les prix ne respectent pas la moyenne mobile, car elle se croise au-dessus et en dessous. La figure suivante en est un exemple :



Alors, comment les prix peuvent-ils évoluer avec l'indicateur des Bandes de Bollinger ? Les prix évoluent entre la bande inférieure et la bande supérieure et l'image suivante en est un exemple :

Prix sur la bande inférieure = Achat, bande supérieure = Cible

Prix sur la bande supérieure = Vente, bande inférieure = Cible

Puisque nous savons que les prix se déplacent entre la bande inférieure et la bande supérieure, la stratégie ici en période de mouvement latéral est d'acheter sur la bande inférieure et l'objectif sera la bande supérieure, ou de vendre à découvert sur la bande supérieure et l'objectif sera la bande inférieure.





Nous pouvons acheter sur la bande inférieure et prendre des bénéfices sur la bande supérieure.

Nous pouvons vendre sur la bande supérieure et prendre des bénéfices sur la bande inférieure.

Dans l'image précédente :

Conception de Systèmes de Stratégies des Bandes de Bollinger



Dans cette partie intéressante, nous allons apprendre à coder un système de trading algorithmique basé sur l'indicateur des Bandes de Bollinger. Nous apprendrons également à créer les trois stratégies de trading que nous avons mentionnées précédemment (stratégie de tendance à la hausse, stratégie de tendance à la baisse et stratégie de tendance latérale).

Vous pouvez concevoir votre système de trading comme vous le souhaitez, d'un système de trading simple à un système de trading avancé. Par exemple, vous pouvez créer et concevoir un système de trading simple qui générera un signal simple basé sur un concept simple, puis vous agirez en fonction de ce signal. Vous pouvez aussi créer et concevoir un système de trading avancé qui ne se contentera pas de vous donner un signal simple, mais vous donnera un signal avancé basé sur une combinaison de concepts connexes et l'exécutera automatiquement. Il y a beaucoup d'approches différentes. Dans cet article, nous traiterons d'un système de trading simple - nous le créerons à des fins éducatives uniquement pour apprendre le concept. Sur la base de ces connaissances, vous serez en mesure de développer des systèmes similaires ou de concevoir votre propre système de trading selon vos propres termes. J'espère que cet article vous sera utile et qu'il vous aidera à atteindre vos objectifs de trading ou d'investissement.

Tout d'abord, nous allons apprendre à concevoir un code de Bandes de Bollinger pur qui permettra d'afficher trois commentaires sur le graphique avec la valeur de la moyenne mobile, la valeur de la bande supérieure et la valeur de la bande inférieure.

Voici le code pour le faire :



void OnTick () { double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; Comment ( "MiddleBandValue: " ,MiddleBandValue, "

" , "UpperBandValue: " ,UpperBandValue, "

" , "LowerBandValue: " ,LowerBandValue, "

" ); }









Et maintenant, après avoir écrit le code et l'avoir compilé, nous devons nous assurer que le code n'a pas d'erreur ou d'avertissement comme dans l'image suivante :Trouvez ensuite le fichier dans la fenêtre du navigateur et faites-le glisser sur le graphique ou double-cliquez dessus pour l'exécuter et l'attacher au graphique comme dans les images suivantes :L'image suivante montre comment un graphique avec notre programme s'exécute :





Schéma de la stratégie des Bandes de Bollinger à la hausse :

Prix > MA = Achat, Bande supérieure = Cible à prendre, Ou = Pas de signal

Maintenant, nous allons apprendre à concevoir nos stratégies simples de Bandes de Bollinger.





Voici le code pour le faire :

void OnTick () { double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; if ( (Ask>=MiddleBandArray[ 0 ]) && (Ask<UpperBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "BUY" ); } if ( (Bid>=UpperBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "TAKE PROFIT" ); } if ( (Ask<MiddleBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "NO SIGNAL" ); } }

Les captures d'écran suivantes montrent les signaux de cette stratégie :













Assurez-vous que votre code ne comporte pas d'erreurs ou d'avertissements.

Trouver le fichier

Exécuter le code par glisser-déposer ou double-cliquer sur le fichier à attacher au graphique.

Ensuite, nous devons effectuer les étapes suivantes pour :





L'image suivante montre le graphique après l'exécution du code. Ici, le programme fonctionne sur le graphique :



L'image suivante montre le graphique après l'exécution du code. Ici, le programme fonctionne sur le graphique :



Schéma de la stratégie des Bandes de Bollinger de tendance baissière :

Prix < MA = Short, Bande inférieure = Target

Voici le code pour le faire :

void OnTick () { double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; if ( (Bid<=MiddleBandArray[ 0 ]) && (Bid>LowerBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "SELL" ); } if ( (Ask<=LowerBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "TAKE PROFIT" ); } if ( (Bid>MiddleBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "NO SIGNAL" ); } }

Les captures d'écran ci-dessous montrent les signaux qui ont été générés par cette stratégie :













Assurez-vous que votre code ne comporte pas d'erreurs ou d'avertissements.

Trouver le fichier

Exécuter le code par glisser-déposer ou double-cliquer sur le fichier à attacher au graphique.





Et l'image suivante après l'exécution du code et comment il apparaît sur le graphique ou comment le programme s'est attaché au graphique :

Et l'image suivante après l'exécution du code et comment il apparaît sur le graphique ou comment le programme s'est attaché au graphique :







Ensuite, nous effectuons à nouveau les étapes (montrées dans les captures d'écran) pour :

Schéma de la stratégie des Bandes de Bollinger latérales :

Prix sur la bande inférieure = Achat, bande supérieure = Cible

Prix sur la bande supérieure = Vente, bande inférieure = Cible









Voici le code pour le faire :

A- Signal d'achat qui est généré lorsque l'on touche la bande inférieure,

void OnTick () { double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; if ( (Ask<=LowerBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "BUY" ); } if ( (Bid>=UpperBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "TAKE PROFIT" ); } }

Les signaux générés par cette stratégie :









Assurez-vous que votre code ne comporte pas d'erreurs ou d'avertissements.

Trouver le fichier

Exécuter le code par glisser-déposer ou double-cliquer sur le fichier à attacher au graphique.





Et l'image suivante après l'exécution du code et comment il apparaît sur le graphique ou comment le programme s'est attaché au graphique :

Et l'image suivante après l'exécution du code et comment il apparaît sur le graphique ou comment le programme s'est attaché au graphique :





B- Signal de vente qui est généré lorsque l'on touche la bande supérieure,

void OnTick () { double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; if ( (Bid>=UpperBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "SELL" ); } if ( (Ask<=LowerBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "TAKE PROFIT" ); } }

Étapes (comme le montrent les captures d'écran ci-dessous) pour :Voici le code pour le faire :

Voici les captures d'écran du signal généré par cette stratégie :









Assurez-vous que votre code ne comporte pas d'erreurs ou d'avertissements.

Trouver le fichier

Exécuter le code par glisser-déposer ou double-cliquer sur le fichier à attacher au graphique.







Et l'image suivante après l'exécution du code et comment il apparaît sur le graphique ou comment le programme s'est attaché au graphique :



Et l'image suivante après l'exécution du code et comment il apparaît sur le graphique ou comment le programme s'est attaché au graphique :





Conclusion



Étapes (comme le montrent les captures d'écran ci-dessous) pour :

Le concept des bandes de trading est très bon car il nous donne une attente claire pour le mouvement à venir afin de tirer un avantage de ce mouvement et d'en profiter. Il existe de nombreuses méthodes de trading de bandes comme les Bandes de Bollinger et comme ce que nous savions, c'est un bon outil ou de bonnes méthodes car il peut s'étendre et se contracter avec les mouvements de prix et nous pouvons l'utiliser avec toutes les conditions ou tendances du marché.

Et comme ce que j'ai mentionné auparavant, dans cet article j'ai essayé de partager avec le concept des indicateurs de Bandes de Bollinger, comment nous pouvons le calculer pour améliorer la compréhension de celui-ci, et mentionné des stratégies de trading simples par l'indicateur de Bandes de Bollinger puis appris comment concevoir des systèmes de trading simples pour ces stratégies simples.

Maintenant, vous pouvez développer ou concevoir votre propre stratégie qui sera adaptée à votre style de trading. J'espère que vous trouverez cet article utile pour vous et vos transactions.







