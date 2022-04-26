MetaTrader 5 / 交易
English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
学习如何设计一款布林带（Bollinger Bands）交易系统

学习如何设计一款布林带（Bollinger Bands）交易系统

MetaTrader 5交易 |
4 865 21
Mohamed Abdelmaaboud
Mohamed Abdelmaaboud

概述

在交易领域，有很多工具和方法可用来帮助我们实现交易目标。这些工具可根据市场条件或状况来使用。 

方法之一是波带交易。 波带交易的主要概念是在波带的两条边界之间进行交易，据判定的波带买入和卖出，并从中获益。 其中一个工具是布林带指标。 该指标是技术分析和交易领域最流行或最常用的指标之一。

在本文中，我将与大家分享关于这个布林带指标的信息，从而增强我们对它是什么、我们如何计算它、以及我们如何使用它对我们有利的理解。之后，您将能够根据自己的策略以自己喜欢的方式使用它。 接下来，我将与大家分享我们如何通过准确而简单的方式，基于这个布林带指标来设计一款交易系统。 因此，我们将涵盖以下主题：

    1. 布林带定义
    2. 布林带策略
    3. 布林带策略系统设计
    4. 结束语
    5. 参考

      我们将学习布林带，它测量数据在其平均值附近的离散度。该指标由约翰·博林格（John Bollinger）创造。 它由围绕 20 天移动平均线的两条波段构成，以测量数据（价格）在其均值（20 天移动平均线）周围的离散度。 

      布林带指标似乎与轨道线指数相同，因为它在价格周围也有两条波带。 但事实并非如此，因为布林带和轨道线之间的区别在于，布林带指标并没有以固定百分比绘制于移动平均线之外位置，因布林带指标的计算允许根据移动平均线的标准偏差扩张或收缩。 我们将在布林带定义章节或主题中了解这些，以及其它细节。

      我们还将学习如何通过一些方式来使用布林格带策略，从而令我们的交易富有竞争力、并从中受益，这些肯定都会在布林带策略章节里涉及。

      然后我们将进入本文最有趣的部分：如何准确可靠地在算法交易系统中运用这些策略，这是我们将在布林带策略蓝图和体系设计部分要探讨的内容。


      请注意： 
      • 本文中的所有代码都将以 MQL5 编写，并将在 MetaTrader 5 上执行。
      • 如果您想练习和提高学习能力，我建议您自行编写和执行代码。
      • 因此，您需要 MetaTrader 5 终端来执行代码，需要 MQL5 的 MetaEditor 来编写代码，下面的示意图就是为它们准备的。

      在设备上下载并安装 MetaTrader 5 之后，您可从以下链接下载：https://www.metatrader5.com/zh/download。 之后，您会发现 MetaTrader 5 窗口与下图相同：

      MT5 平台


      当您打开 MetaTrader 5 终端时，您可以按 F4 打开 MetaEditor，或者单击工具菜击，然后我们可以选择 MetaQuotes 语言编辑器。 以下示意图显示了如何从 MetaTrader 5 打开 MetaEditor，并编写代码：

      Metaeditor 打开 1


      Metaeditor 打开 2

      下图显示打开 MetaEditor 编辑器窗口： 

      Metaeditor 窗口


      下图显示了如何创建新文件来编写您的代码：

      Metaeditor - 新建文件

      1. 打开新建文件来编写智能交易系统
      2. 打开新建文件来编写自定义指标
      3. 打开新建文件来编写脚本

      更多相关信息，您可以通过以下链接阅读我之前的文章：https://www.mql5.com/zh/articles/10293

      正如我经常提到的，在不同的事件中，编程或编码是一种神奇的工具，它令我们能够自动、准确地完成动作，从而让我们的生活变得轻松、顺利。 因此，在这类领域投资的一个重要目标就是，学习如何以适当的方式使用它，在生活的不同领域得到期望的目标。
      说到交易，我需要想象一下，当您给电脑下达指令，让它替您做事；在您预期的时刻，电脑会毫无异议地遵照执行您的指令；如此，您就有时间去做任何其它事情，生活将会多么轻松愉快。 这是一种令人惊叹的生活方式，因此，以适合自己的方式，体会编码或编程的乐趣将是一个重要的目标，即便您为自己编码、或请别人为您编码。

      免责声明

      这篇文章的所有内容都是为了教学目的，而非为了其它目的。 因此，您应对根据本文内容采取的任何行动负责，因为本文内容不保证任何结果。

      那么，我们通读文章来了解更多关于这个有趣的话题和指标。

      布林带定义

      波带交易的概念历史悠久、有趣，并在许多策略里所采用。波带交易主要基于在某种趋势指标之上和之下构建波带。 

      例如，我们可以基于移动平均线或轨道线，并按百分比距其上下偏移。 此外，还有两条平行线形成通道，分别位于价格上方和下方，可用于检测转折点。 但所有这些方法都是固定的，不会依据价格变动做出反应。 换句话说，它们不会随着价格波动而扩张或收缩。

      布林带可以做到这一点，这在于它实现的具体算法。 我们将在本章节中看到指标计算的细节。

      下图显示了轨道线指标的示例，及其依据价格的显示方式：

      EURUSDH1 - 轨道线

      正如您在前一张图片中所见，我们有两条围绕价格的波带：下波带围绕着最低价位，上波带围绕着最高价位。 所以，我们需要知道的主要思想是，有很多方法是基于历史上的交易波带，最常见的是百分比波带。 

      依据交易波带的思路也开发出很多工具。 其中一个开发出的工具就是用于交易波带的布林带指标。 它不同于前面提到的方法，因为它的算法能够进行扩张和收缩。

      布林带指标由 John Bollinger 于 20 世纪 80 年代初创建，他是金融市场和交易领域广受欢迎的专家之一。 他是一位 CFA（特许金融分析师）和 CMT（特许市场技术员）。

      布林带指标是一款流行的技术指标，它衡量波动性，可以根据市场情况进行扩张和收缩。 它可用于所有金融市场，如股票、外汇......等等。现在，我们来谈谈布林带的构造：

      就像我们之前提到的，交易波带的概念是从衡量一些趋势指标的中心开始的。 然后我们在这些衡量值的上下构造波带。 对于布林带指标，趋势中心的衡量是简单移动平均值，波带则由移动标准偏差的波动性度量确定。

      布林带指标：

      • 它衡量数据在其平均值（移动平均值）周围的离散度。
      • 它是一个波动性指标。
      • 布林带和轨道线（或任何以固定百分比的交易波带）方法之间的区别在于，其它指标采用或高于或低于移动平均线的特定百分比，但布林带采用的是移动平均线的标准偏差。
      • 波动性增加时，波带自动扩张，波动性降低时，波带则自动收缩。 这样的动态特性令它们即使采用标准设置也能适用于不同的证券。
      • 布林带是一款交易工具，可用于判定交易的入场和离场点。
      • 波带通常用于判定超买和超卖状况。
      • 它可以用来识别 M 形顶部和 W 形底部，或者判定趋势的强度。
      下面的公式显示了如何计算布林带：

      BB 计算

      现在我们来看一个计算布林带的示例：
        假设我们有 20 个交易日的收盘价，如下表所示：
             天数   
          		   收盘价 $  
          1 20
          2 30
          3 35
           4 30 
           5 40 
          6 45
          7 50
          8 55
          9 40
          10 45
          11 50
          12 35
          13 40
          14 50
          15 60
          16 65
          17 70
          18 60
          19 70
          20 75

          BB 计算

          因此，布林带的计算将如下所示：

            BB 计算示例


            BB 计算示例 1


            调整设置：

            现在，如果有人问我们是否可以通过任何其它方式调整布林带的设置，从而适用于我们的策略或交易计划，答案是肯定的，我们当然可以这样做，尤其是经过调整和测试，它能给我们带来优良的结果。 我们还必须知道，布林建议对标准偏差乘数做一些小的调整。 我们还必须知道，改变移动平均线的周期会影响标准偏差的计算周期。 布林还建议，如果我们采用 50 周期的简单移动平均线，则将标准偏差乘数增加到 2.1；如果我们采用 10 周期的简单移动平均线，则将其减少到 1.9。 

            如今，在当前世界中，我们不需要手动计算它，因为在 MetaTrader 5 中已经为我们准备好了内置指标。 下图展示了如何将其添加或将指标附加到图表上。 在 MetaTrader 5 中选择插入菜单：

            1- BB 指标插入

            然后选择指标，再选择趋势，之后选择布林带：

            2- BB 指标插入

            选择布林带指标后，将显示指标窗口参数。 它显示指标的默认参数。 它具有以下可调参数：

            1.    Period 是为移动平均线选择周期。

            2.    Deviations 是为波带选择上下偏差参数。

            3.    Apply to: 选择将采用的价格类型（收盘价、开盘价、最高价、最低价、中间价、典型价格和加权收盘价）参数。

            4.    Style: 选择指标的样式（指标线条的颜色、形状和宽度）。

            5.    Shift: 设置应用指标的移位值。

            就像我之前提到的，我们可以根据交易者的输入和策略来调整这些设置。


            3- BB 参数

            现在，我们在价格图表上绘制了布林带指标，其显示方式与下图相同：


            EURUSDH1 - BB


            正如我们在前一张图片上所见，被两条波带（布林带）包围，价格较低的波带低于移动平均线（平均值），而价格较高的波带高于移动平均线（平均值）和价格。 

            布林带策略

            此刻，我们将讨论布林带策略，我们将知道如何运用它，并从中受益。

            我们可以利用不同市场条件、或不同市场走势的布林带，如上升趋势、下降趋势和横盘。 在每一种市场条件下，我们都可以运用众多策略，但在这里我们只提其中的一些。

            • 上升趋势期间

            首先，我们需要了解在上升趋势中价格如何随移动平均线移动，因为我们可以发现价格在上升趋势中的大部分时间都在其均值（移动平均线）之上移动。

            所以，我们会发现，在上升趋势中，价格大部分时间在移动平均线和波带上边界之间移动。 这意味着，因受买方支配，价格会出现更高的低点和更高的高点。

            上升趋势

            上升趋势


            此刻，布林带可以帮助我们识别这种上升趋势，因为我们可以发现价格在移动平均线和波带上边界之间移动。 下图就是一个示例：正如您从中清楚地看到的，绿色区域的价格在上升趋势中移动，并在移动平均线和上限之间移动：

            EURUSDWeekly - BB 上升趋势

            我们将在这里提到的所需策略是：
            • 当价格上穿移动平均线时买入，目标将是波带上限。
              • 价格 > 均线 = 做多，波带上限 = 目标

            EURUSDWeekly - BB 上行策略

            • 下跌趋势期间

            首先，我们需要了解在下跌趋势中价格如何随移动平均线移动，因为我们可以发现价格在下跌趋势中的大部分时间都在其均值（移动平均线）之下移动。

            所以，我们会发现，在下跌趋势中，价格大部分时间在移动平均线和波带下边界之间移动。 这意味着，因受卖方支配，价格会出现更低的高点和更低的低点。

            下跌趋势

            下跌趋势

            此刻，布林带可以帮助我们识别这种下跌趋势，因为我们可以发现价格在移动平均线和波带下边界之间移动。 下图就是一个示例，我们可以清楚地发现，红色区域的价格呈下跌趋势，并在移动平均线和波带下限之间移动：

            EURUSDDaily - BB 下跌趋势

            我们将在这里提到的所需策略是：
            • 当价格下穿移动平均线时做空，目标将是波带的下限。
              • 价格 < 均线 = 做空，波带下限 = 目标

            EURUSDDaily - BB 下跌策略

            • 横盘期间

            首先，我们需要了解价格在横盘期间是如何变动的，因为我们可以发现横盘是除了上升趋势和下跌趋势之外的任何走势。

            横盘表示买方和卖方之间的平衡，因为他们中的一方无法完全支配市场。 以下图片是一些横盘走势的示例：

            横盘 1

            横盘 2

            横盘 3

            横盘 4

            下面是一个横盘的真实例子，因为我们可以清楚地发现，绿色区域的价格横向移动，没有明确的上升或下跌方向：

            横盘 


            之前示意图是横盘走势的示例，比我提到的更多，但横盘走势的概念是除了上升和下跌趋势之外的任何走势。


            现在，我们需要知道横盘走势将如何影响移动平均线，因为价格在移动平均线附近游走，故它会随机上穿或和下穿均线。 下图就是一个示例：

            横盘均线

            那么，价格如何随波林带移动呢？ 价格在波带下限和上限之间波动，下图就是一个示例：

            GBPUSD1H - BB 横盘

            据我们所知，价格在波带下限和上限之间波动，横盘期间的策略是在下限做多，目标是上限，或在上限做空，目标是下限。
            • 价格位于下限 = 做多，波带上限 = 目标
            • 价格位于上限 = 做空，波带下限 = 目标

            GBPUSD1H - BB 横盘策略


            在上图中：
            • 我们可以在波带下限做多，在波带上限获利了结。
            • 我们可以在上限做空，在下限获利了结。

            布林带策略系统设计

            在这个有趣的部分，我们将学习如何基于布林带指标编写算法交易系统。 我们还将学习如何创建之前提到的三种交易策略（上升趋势、下跌趋势和横盘策略）。

            您可以随心所欲地设计自己的交易系统，从简单的到先进的交易系统。 例如，您可以创建并设计一个简单的交易系统，它会根据一个简单的概念生成一个简单的信号，然后您再根据这个信号采取行动；或者您可以创建并设计一个高级交易系统，它不仅会为您提供简单的信号，而且会根据相关概念的组合给出一个高级信号，并自动执行。 有很多不同的方式。 在本文中，我们将讨论一个简单的交易系统 — 我们创建它只是为了学习这个概念。 基于这些知识，您就能开发类似的系统，或者按照自己的方式设计自己的交易系统。 我希望这篇文章对您有用，并帮助您达成交易或投资目标。

            首先，我们要学习如何设计一个纯布林带代码，该代码允许在图表上显示三个注释，分别为移动平均值、波带上限值和下限值。

            以下是执行此操作的代码：

            //+------------------------------------------------------------------+
//|                                       Simple Bollinger Bands.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //create an array for several prices
   double MiddleBandArray[];
   double UpperBandArray[];
   double LowerBandArray[];
   
   //sort the price array from the cuurent candle downwards
   ArraySetAsSeries(MiddleBandArray,true);
   ArraySetAsSeries(UpperBandArray,true);
   ArraySetAsSeries(LowerBandArray,true);
   
   //define Bollinger Bands
   int BollingerBands = iBands(_Symbol,_Period,20,0,2,PRICE_CLOSE);
   
   //copy price info into the array
   CopyBuffer(BollingerBands,0,0,3,MiddleBandArray);
   CopyBuffer(BollingerBands,1,0,3,UpperBandArray);
   CopyBuffer(BollingerBands,2,0,3,LowerBandArray);
   
   //calcualte EA for the cuurent candle
   double MiddleBandValue=MiddleBandArray[0];
   double UpperBandValue=UpperBandArray[0];
   double LowerBandValue=LowerBandArray[0];
   
   //comments
   Comment("MiddleBandValue: ",MiddleBandValue,"\n",
   "UpperBandValue: ",UpperBandValue,"\n","LowerBandValue: ",LowerBandValue,"\n");
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+

            现在，在编写并编译代码之后，我们必须确保代码没有错误或警告，如下图所示：

            1- SBB - 无错误

            然后从导航窗口中找到该文件，并将其拖放到图表上，或双击该文件加以执行，并将其附加到图表上，如下图所示：

            2- SBB - 文件


            3- SBB 执行窗口


            下图展示的是运行我们程序的图表：

            4- SBB 附加到图表

            现在，我们将学习如何设计简单的布林带策略。
              策略 1:
                • 上升趋势波林带策略蓝图： 
                • 价格 > 均线 = 做多，波带上限 = 盈利目标， 或 = 无信号

                上升趋势波林带策略蓝图：

                以下是执行此操作的代码：

                //+------------------------------------------------------------------+
//|                                          Uptrend BB strategy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //define Ask, Bid
   double Ask = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),_Digits);
   double Bid = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),_Digits);
   
   //create an array for several prices
   double MiddleBandArray[];
   double UpperBandArray[];
   double LowerBandArray[];
   
   //sort the price array from the cuurent candle downwards
   ArraySetAsSeries(MiddleBandArray,true);
   ArraySetAsSeries(UpperBandArray,true);
   ArraySetAsSeries(LowerBandArray,true);
   
   //define Bollinger Bands
   int BollingerBands = iBands(_Symbol,_Period,20,0,2,PRICE_CLOSE);
   
   
   //copy price info into the array
   CopyBuffer(BollingerBands,0,0,3,MiddleBandArray);
   CopyBuffer(BollingerBands,1,0,3,UpperBandArray);
   CopyBuffer(BollingerBands,2,0,3,LowerBandArray);
   
   //calcualte EA for the cuurent candle
   double MiddleBandValue=MiddleBandArray[0];
   double UpperBandValue=UpperBandArray[0];
   double LowerBandValue=LowerBandArray[0];
   
   //giving buy signal when price > MA
   if (
      (Ask>=MiddleBandArray[0])
   && (Ask<UpperBandArray[0])
      )
         {
         Comment("BUY");
         }
    
   //check if we have a take profit signal      
   if (
      (Bid>=UpperBandArray[0])
      )
         {
         Comment("TAKE PROFIT");
         }  
   
      //check if we have no signal      
   if (
      (Ask<MiddleBandArray[0])
      )
         {
         Comment("NO SIGNAL");
         }  
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                以下屏幕截图显示了该策略的信号：

                上升趋势 BB - 做多


                上升趋势 BB - 止盈

                上升趋势 BB - 无信号

                接下来，我们需要执行以下步骤：
                • 确保您的代码没有错误或警告
                • 找到文件
                • 通过拖放或双击要附加在图表上的文件来执行代码

                5- UBB - 无错误

                6- UBB 文件


                7- UBB 执行窗口


                下图展示的是代码执行后的图表。 此处是图表上运行的程序：

                8- UBB 附加到图表

                  策略 2:
                    • 下跌趋势波林带策略蓝图：
                    • 价格 < 均线 = 做空，波带下限 = 目标

                    下跌趋势 BB 策略蓝图：

                    以下是执行此操作的代码： 

                    //+------------------------------------------------------------------+
//|                                        Downtrend BB strategy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //define Ask, Bid
   double Ask = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),_Digits);
   double Bid = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),_Digits);
   
   //create an array for several prices
   double MiddleBandArray[];
   double UpperBandArray[];
   double LowerBandArray[];
   
   //sort the price array from the cuurent candle downwards
   ArraySetAsSeries(MiddleBandArray,true);
   ArraySetAsSeries(UpperBandArray,true);
   ArraySetAsSeries(LowerBandArray,true);
   
   //define Bollinger Bands
   int BollingerBands = iBands(_Symbol,_Period,20,0,2,PRICE_CLOSE);
   
   
   //copy price info into the array
   CopyBuffer(BollingerBands,0,0,3,MiddleBandArray);
   CopyBuffer(BollingerBands,1,0,3,UpperBandArray);
   CopyBuffer(BollingerBands,2,0,3,LowerBandArray);
   
   //calcualte EA for the cuurent candle
   double MiddleBandValue=MiddleBandArray[0];
   double UpperBandValue=UpperBandArray[0];
   double LowerBandValue=LowerBandArray[0];
   
   //giving sell signal when price < MA
   if (
      (Bid<=MiddleBandArray[0])
   && (Bid>LowerBandArray[0])
      )
         {
         Comment("SELL");
         }
    
   //check if we have a take profit signal      
   if (
      (Ask<=LowerBandArray[0])
      )
         {
         Comment("TAKE PROFIT");
         }  
   
      //check if we have no signal      
   if (
      (Bid>MiddleBandArray[0])
      )
         {
         Comment("NO SIGNAL");
         }  
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                    下面的屏幕截图显示了该策略产生的信号：

                    下跌趋势 BB - 做空

                    下跌趋势 BB - 止盈

                    下跌趋势 BB - 无信号


                    接下来，我们再次执行以下步骤（如屏幕截图所示）：
                    • 确保您的代码没有错误或警告
                    • 找到文件
                    • 通过拖放或双击要附加在图表上的文件来执行代码

                    9- DBB - 无错误

                    10- DBB 文件


                    11- DBB 执行窗口


                    下图展示的是代码执行后，以及代码在图表上的显示方式，或程序如何附加到图表上：

                    12- DBB 附加到图表



                      策略 3:
                        • 横盘布林带策略蓝图：
                        • 价格位于下限 = 做多，波带上限 = 目标
                        • 价格位于上限 = 做空，波带下限 = 目标

                        13- 横盘 BB 策略蓝图


                        以下是执行此操作的代码：

                        A-   当触及波带下限时生成做多信号，

                        //+------------------------------------------------------------------+
//|                                     Buy sideways BB strategy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //define Ask, Bid
   double Ask = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),_Digits);
   double Bid = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),_Digits);
   
   //create an array for several prices
   double MiddleBandArray[];
   double UpperBandArray[];
   double LowerBandArray[];
   
   //sort the price array from the cuurent candle downwards
   ArraySetAsSeries(MiddleBandArray,true);
   ArraySetAsSeries(UpperBandArray,true);
   ArraySetAsSeries(LowerBandArray,true);
   
   //define Bollinger Bands
   int BollingerBands = iBands(_Symbol,_Period,20,0,2,PRICE_CLOSE);
   
   
   //copy price info into the array
   CopyBuffer(BollingerBands,0,0,3,MiddleBandArray);
   CopyBuffer(BollingerBands,1,0,3,UpperBandArray);
   CopyBuffer(BollingerBands,2,0,3,LowerBandArray);
   
   //calcualte EA for the cuurent candle
   double MiddleBandValue=MiddleBandArray[0];
   double UpperBandValue=UpperBandArray[0];
   double LowerBandValue=LowerBandArray[0];
   
   //giving buy signal when price > MA
   if (
      (Ask<=LowerBandArray[0])
      )
         {
         Comment("BUY");
         }
    
   //check if we have a take profit signal      
   if (
      (Bid>=UpperBandArray[0])
      )
         {
         Comment("TAKE PROFIT");
         }  
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                        该策略产生的信号：

                        做多信号 - 横盘 BB

                        做多止盈信号 - 横盘 BB


                        以下步骤（如下面的屏幕截图所示）：
                        • 确保您的代码没有错误或警告
                        • 找到文件
                        • 通过拖放或双击要附加在图表上的文件来执行代码

                        13- BSBB - 无错误

                        14- BSBB 文件


                        15- BSBB 执行窗口


                        下图展示的是代码执行后，以及代码在图表上的显示方式，或程序如何附加到图表上：


                        16- BSBB 附加到图表

                        B-   当触及波带上限时生成做空信号，

                        以下是执行此操作的代码：
                        //+------------------------------------------------------------------+
//|                                    Sell sideways BB strategy.mq5 |
//|                                  Copyright 2022, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   //define Ask, Bid
   double Ask = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),_Digits);
   double Bid = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),_Digits);
   
   //create an array for several prices
   double MiddleBandArray[];
   double UpperBandArray[];
   double LowerBandArray[];
   
   //sort the price array from the cuurent candle downwards
   ArraySetAsSeries(MiddleBandArray,true);
   ArraySetAsSeries(UpperBandArray,true);
   ArraySetAsSeries(LowerBandArray,true);
   
   //define Bollinger Bands
   int BollingerBands = iBands(_Symbol,_Period,20,0,2,PRICE_CLOSE);
   
   
   //copy price info into the array
   CopyBuffer(BollingerBands,0,0,3,MiddleBandArray);
   CopyBuffer(BollingerBands,1,0,3,UpperBandArray);
   CopyBuffer(BollingerBands,2,0,3,LowerBandArray);
   
   //calcualte EA for the cuurent candle
   double MiddleBandValue=MiddleBandArray[0];
   double UpperBandValue=UpperBandArray[0];
   double LowerBandValue=LowerBandArray[0];
   
   //giving sell signal when price < MA
   if (
      (Bid>=UpperBandArray[0])
      )
         {
         Comment("SELL");
         }
    
   //check if we have a take profit signal      
   if (
      (Ask<=LowerBandArray[0])
      )
         {
         Comment("TAKE PROFIT");
         }  
  }
//+------------------------------------------------------------------+

                        以下是此策略生成的信号的屏幕截图：

                        做空信号 - 横盘 BB

                        做空止盈信号 - 横盘 BB


                        以下步骤（如下面的屏幕截图所示）：
                        • 确保您的代码没有错误或警告
                        • 找到文件
                        • 通过拖放或双击要附加在图表上的文件来执行代码

                        17- SSBB - 无错误


                        18- SSBB 文件


                        19- SSBB 执行窗口


                        下图展示的是代码执行后，以及代码在图表上的显示方式，或程序如何附加到图表上：

                        20- SSBB 附加到图表


                        结束语

                        波带交易的概念非常好，因为它让我们对即将到来的走势有一个明确的预期，即利用这一走势，并从中受益。波带交易有很多方法，比如布林带，就像我们所知道的，它是一个很好的工具或方法，因为它可以随着价格走势而扩张和收缩，且我们可以在所有市场条件或趋势中使用它。

                        就像我之前提到的，在本文中，我尝试分享布林带指标的概念，我们如何计算它来增强对它的理解，并通过布林带指标提到简单的交易策略，然后学习如何为这些简单的策略设计简单的交易系统。

                        现在，您就可以制定或设计适合自己交易风格的策略。 我希望这篇文章对您和您的交易有所帮助。


                        参考

                        • 由约翰·布林格开发的布林带
                        • https://www.bollingerbands.com/about-us
                        • https://www.investopedia.com/trading/using-bollinger-bands-to-gauge-trends
                        • https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:bollinger_bands



                        本文由MetaQuotes Ltd译自英文
                        原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/3039

                        注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

                        本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。

                        该作者的其他文章

                        最近评论 | 前往讨论 (21)
                        Mohamed Abdelmaaboud
                        Mohamed Abdelmaaboud | 19 5月 2022 在 10:36
                        Rusmin Nuryadin #:

                        亲爱的先生

                        能否请您提供该交易系统的自动交易 EA 代码？这样我们就可以有一个自动交易/机器人的 EA。谢谢。

                        此致敬礼

                        Rusmin

                        感谢您的评论，我会尝试的。

                        John Winsome Munar
                        John Winsome Munar | 21 5月 2022 在 20:01
                        感谢您提供这些有用的信息。
                        Mohamed Abdelmaaboud
                        Mohamed Abdelmaaboud | 21 5月 2022 在 23:45
                        John Winsome Munar #:
                        感谢您提供这些有用的信息。
                        感谢您的评论。
                        Ivan Titov
                        Ivan Titov | 2 2月 2023 在 06:47

                        我认为您的趋势系统存在一个问题：如果当前价格长期处于上下限附近，就会产生过多信号。为了减少信号数量，您可以从上下波段向中线增加一些偏移 

                           if (
      (Ask>=MiddleBandArray[0])
   && (Ask<UpperBandArray[0] - 0.002)
      )
         {
         Comment("BUY");
         }
...
   if (
      (Bid<=MiddleBandArray[0])
   && (Bid>LowerBandArray[0] + 0.002)
      )
         {
         Comment("SELL");
         }

                        或者，也可以让它等待回调 超过中线并重新越过中线。

                        Petr Michalica
                        Petr Michalica | 16 7月 2023 在 11:23

                        每位专家只能使用一个订单。


                        例如：
                        if(m_Position.SelectByMagic( Symbol(),order_magic))

                        一项智能交易系统失败原因分析 一项智能交易系统失败原因分析
                        本文针对货币数据进行了一次分析，从而能更好地理解为什么智能交易系统在某些时段表现良好，而在其它时段表现不佳。
                        在 MQL 应用程序中运用 CCanvas 类 在 MQL 应用程序中运用 CCanvas 类
                        本文研究在 MQL 应用程序中运用 CCanvas 类。 原理会伴随着详细的解释和示例，从而彻底理解 CCanvas 的基础知识。
                        DoEasy 函数库中的图形（第九十七部分）：独立处理窗体对象移动 DoEasy 函数库中的图形（第九十七部分）：独立处理窗体对象移动
                        在本文中，我将研究实现鼠标独立拖动任何窗体对象。 此外，我还将在该函数库里补充错误消息和之前在终端和 MQL5 中实现的新成交属性。
                        MVC 设计范式及其应用（第 2 部分）：三个组件之间相互作用示意图 MVC 设计范式及其应用（第 2 部分）：三个组件之间相互作用示意图
                        本文是前一篇文章中所讨论主题的延续和完善：MQL 程序中的 MVC 范式。 在本文中，我们将研究范式的三个组件之间可能的相互作用的示意图。