学习如何设计一款布林带（Bollinger Bands）交易系统

概述



在交易领域，有很多工具和方法可用来帮助我们实现交易目标。这些工具可根据市场条件或状况来使用。

方法之一是波带交易。 波带交易的主要概念是在波带的两条边界之间进行交易，据判定的波带买入和卖出，并从中获益。 其中一个工具是布林带指标。 该指标是技术分析和交易领域最流行或最常用的指标之一。

在本文中，我将与大家分享关于这个布林带指标的信息，从而增强我们对它是什么、我们如何计算它、以及我们如何使用它对我们有利的理解。之后，您将能够根据自己的策略以自己喜欢的方式使用它。 接下来，我将与大家分享我们如何通过准确而简单的方式，基于这个布林带指标来设计一款交易系统。 因此，我们将涵盖以下主题：



我们将学习布林带，它测量数据在其平均值附近的离散度。该指标由约翰·博林格（John Bollinger）创造。 它由围绕 20 天移动平均线的两条波段构成，以测量数据（价格）在其均值（20 天移动平均线）周围的离散度。



布林带指标似乎与轨道线指数相同，因为它在价格周围也有两条波带。 但事实并非如此，因为布林带和轨道线之间的区别在于，布林带指标并没有以固定百分比绘制于移动平均线之外位置，因布林带指标的计算允许根据移动平均线的标准偏差扩张或收缩。 我们将在布林带定义章节或主题中了解这些，以及其它细节。



我们还将学习如何通过一些方式来使用布林格带策略，从而令我们的交易富有竞争力、并从中受益，这些肯定都会在布林带策略章节里涉及。

然后我们将进入本文最有趣的部分：如何准确可靠地在算法交易系统中运用这些策略，这是我们将在布林带策略蓝图和体系设计部分要探讨的内容。





本文中的所有代码都将以 MQL5 编写，并将在 MetaTrader 5 上执行。

如果您想练习和提高学习能力，我建议您自行编写和执行代码。

因此，您需要 MetaTrader 5 终端来执行代码，需要 MQL5 的 MetaEditor 来编写代码，下面的示意图就是为它们准备的。

请注意：

在设备上下载并安装 MetaTrader 5 之后，您可从以下链接下载：https://www.metatrader5.com/zh/download。 之后，您会发现 MetaTrader 5 窗口与下图相同：













下图显示了如何创建新文件来编写您的代码： 下图显示了如何创建新文件来编写您的代码：

打开新建文件来编写智能交易系统 打开新建文件来编写自定义指标 打开新建文件来编写脚本

当您打开 MetaTrader 5 终端时，您可以按 F4 打开 MetaEditor，或者单击工具菜击，然后我们可以选择 MetaQuotes 语言编辑器。 以下示意图显示了如何从 MetaTrader 5 打开 MetaEditor，并编写代码：下图显示打开 MetaEditor 编辑器窗口：

更多相关信息，您可以通过以下链接阅读我之前的文章：https://www.mql5.com/zh/articles/10293

正如我经常提到的，在不同的事件中，编程或编码是一种神奇的工具，它令我们能够自动、准确地完成动作，从而让我们的生活变得轻松、顺利。 因此，在这类领域投资的一个重要目标就是，学习如何以适当的方式使用它，在生活的不同领域得到期望的目标。

说到交易，我需要想象一下，当您给电脑下达指令，让它替您做事；在您预期的时刻，电脑会毫无异议地遵照执行您的指令；如此，您就有时间去做任何其它事情，生活将会多么轻松愉快。 这是一种令人惊叹的生活方式，因此，以适合自己的方式，体会编码或编程的乐趣将是一个重要的目标，即便您为自己编码、或请别人为您编码。

免责声明 这篇文章的所有内容都是为了教学目的，而非为了其它目的。 因此，您应对根据本文内容采取的任何行动负责，因为本文内容不保证任何结果。

那么，我们通读文章来了解更多关于这个有趣的话题和指标。

布林带定义



波带交易的概念历史悠久、有趣，并在许多策略里所采用。波带交易主要基于在某种趋势指标之上和之下构建波带。



例如，我们可以基于移动平均线或轨道线，并按百分比距其上下偏移。 此外，还有两条平行线形成通道，分别位于价格上方和下方，可用于检测转折点。 但所有这些方法都是固定的，不会依据价格变动做出反应。 换句话说，它们不会随着价格波动而扩张或收缩。

布林带可以做到这一点，这在于它实现的具体算法。 我们将在本章节中看到指标计算的细节。



下图显示了轨道线指标的示例，及其依据价格的显示方式：

正如您在前一张图片中所见，我们有两条围绕价格的波带：下波带围绕着最低价位，上波带围绕着最高价位。 所以，我们需要知道的主要思想是，有很多方法是基于历史上的交易波带，最常见的是百分比波带。

依据交易波带的思路也开发出很多工具。 其中一个开发出的工具就是用于交易波带的布林带指标。 它不同于前面提到的方法，因为它的算法能够进行扩张和收缩。



布林带指标由 John Bollinger 于 20 世纪 80 年代初创建，他是金融市场和交易领域广受欢迎的专家之一。 他是一位 CFA（特许金融分析师）和 CMT（特许市场技术员）。

布林带指标是一款流行的技术指标，它衡量波动性，可以根据市场情况进行扩张和收缩。 它可用于所有金融市场，如股票、外汇......等等。

现在，我们来谈谈布林带的构造：

就像我们之前提到的，交易波带的概念是从衡量一些趋势指标的中心开始的。 然后我们在这些衡量值的上下构造波带。 对于布林带指标，趋势中心的衡量是简单移动平均值，波带则由移动标准偏差的波动性度量确定。

布林带指标：

它衡量数据在其平均值（移动平均值）周围的离散度。

它是一个波动性指标。

布林带和轨道线（或任何以固定百分比的交易波带）方法之间的区别在于，其它指标采用或高于或低于移动平均线的特定百分比，但布林带采用的是移动平均线的标准偏差。

波动性增加时，波带自动扩张，波动性降低时，波带则自动收缩。 这样的动态特性令它们即使采用标准设置也能适用于不同的证券。



布林带是一款交易工具，可用于判定交易的入场和离场点。

波带通常用于判定超买和超卖状况。

它可以用来识别 M 形顶部和 W 形底部，或者判定趋势的强度。



下面的公式显示了如何计算布林带：





现在我们来看一个计算布林带的示例：

假设我们有 20 个交易日的收盘价，如下表所示：

天数

收盘价 $

1 20 2 30 3 35 4 30 5 40 6 45

7 50 8 55 9 40 10 45 11 50 12 35 13 40 14 50 15 60 16 65 17 70 18 60 19 70 20 75 因此，布林带的计算将如下所示：

因此，布林带的计算将如下所示：









调整设置：

现在，如果有人问我们是否可以通过任何其它方式调整布林带的设置，从而适用于我们的策略或交易计划，答案是肯定的，我们当然可以这样做，尤其是经过调整和测试，它能给我们带来优良的结果。 我们还必须知道，布林建议对标准偏差乘数做一些小的调整。 我们还必须知道，改变移动平均线的周期会影响标准偏差的计算周期。 布林还建议，如果我们采用 50 周期的简单移动平均线，则将标准偏差乘数增加到 2.1；如果我们采用 10 周期的简单移动平均线，则将其减少到 1.9。



如今，在当前世界中，我们不需要手动计算它，因为在 MetaTrader 5 中已经为我们准备好了内置指标。 下图展示了如何将其添加或将指标附加到图表上。 在 MetaTrader 5 中选择插入菜单：





然后选择指标，再选择趋势，之后选择布林带：





选择布林带指标后，将显示指标窗口参数。 它显示指标的默认参数。 它具有以下可调参数：

1. Period 是为移动平均线选择周期。 2. Deviations 是为波带选择上下偏差参数。 3. Apply to: 选择将采用的价格类型（收盘价、开盘价、最高价、最低价、中间价、典型价格和加权收盘价）参数。 4. Style: 选择指标的样式（指标线条的颜色、形状和宽度）。 5. Shift: 设置应用指标的移位值。 就像我之前提到的，我们可以根据交易者的输入和策略来调整这些设置。









现在，我们在价格图表上绘制了布林带指标，其显示方式与下图相同：









正如我们在前一张图片上所见，被两条波带（布林带）包围，价格较低的波带低于移动平均线（平均值），而价格较高的波带高于移动平均线（平均值）和价格。

布林带策略



此刻，我们将讨论布林带策略，我们将知道如何运用它，并从中受益。

我们可以利用不同市场条件、或不同市场走势的布林带，如上升趋势、下降趋势和横盘。 在每一种市场条件下，我们都可以运用众多策略，但在这里我们只提其中的一些。



上升趋势期间

首先，我们需要了解在上升趋势中价格如何随移动平均线移动，因为我们可以发现价格在上升趋势中的大部分时间都在其均值（移动平均线）之上移动。

所以，我们会发现，在上升趋势中，价格大部分时间在移动平均线和波带上边界之间移动。 这意味着，因受买方支配，价格会出现更高的低点和更高的高点。















此刻，布林带可以帮助我们识别这种上升趋势，因为我们可以发现价格在移动平均线和波带上边界之间移动。 下图就是一个示例：正如您从中清楚地看到的，绿色区域的价格在上升趋势中移动，并在移动平均线和上限之间移动：





当价格上穿移动平均线时买入，目标将是波带上限。

价格 > 均线 = 做多，波带上限 = 目标

我们将在这里提到的所需策略是：





下跌趋势期间

首先，我们需要了解在下跌趋势中价格如何随移动平均线移动，因为我们可以发现价格在下跌趋势中的大部分时间都在其均值（移动平均线）之下移动。

所以，我们会发现，在下跌趋势中，价格大部分时间在移动平均线和波带下边界之间移动。 这意味着，因受卖方支配，价格会出现更低的高点和更低的低点。











此刻，布林带可以帮助我们识别这种下跌趋势，因为我们可以发现价格在移动平均线和波带下边界之间移动。 下图就是一个示例，我们可以清楚地发现，红色区域的价格呈下跌趋势，并在移动平均线和波带下限之间移动：





当价格下穿移动平均线时做空，目标将是波带的下限。

价格 < 均线 = 做空，波带下限 = 目标

我们将在这里提到的所需策略是：





横盘期间

首先，我们需要了解价格在横盘期间是如何变动的，因为我们可以发现横盘是除了上升趋势和下跌趋势之外的任何走势。

横盘表示买方和卖方之间的平衡，因为他们中的一方无法完全支配市场。 以下图片是一些横盘走势的示例：



















下面是一个横盘的真实例子，因为我们可以清楚地发现，绿色区域的价格横向移动，没有明确的上升或下跌方向：





之前示意图是横盘走势的示例，比我提到的更多，但横盘走势的概念是除了上升和下跌趋势之外的任何走势。



现在，我们需要知道横盘走势将如何影响移动平均线，因为价格在移动平均线附近游走，故它会随机上穿或和下穿均线。 下图就是一个示例：



那么，价格如何随波林带移动呢？ 价格在波带下限和上限之间波动，下图就是一个示例：

价格位于下限 = 做多，波带上限 = 目标

价格位于上限 = 做空，波带下限 = 目标

据我们所知，价格在波带下限和上限之间波动，横盘期间的策略是在下限做多，目标是上限，或在上限做空，目标是下限。





我们可以在波带下限做多，在波带上限获利了结。

我们可以在上限做空，在下限获利了结。

在上图中：

布林带策略系统设计



在这个有趣的部分，我们将学习如何基于布林带指标编写算法交易系统。 我们还将学习如何创建之前提到的三种交易策略（上升趋势、下跌趋势和横盘策略）。

您可以随心所欲地设计自己的交易系统，从简单的到先进的交易系统。 例如，您可以创建并设计一个简单的交易系统，它会根据一个简单的概念生成一个简单的信号，然后您再根据这个信号采取行动；或者您可以创建并设计一个高级交易系统，它不仅会为您提供简单的信号，而且会根据相关概念的组合给出一个高级信号，并自动执行。 有很多不同的方式。 在本文中，我们将讨论一个简单的交易系统 — 我们创建它只是为了学习这个概念。 基于这些知识，您就能开发类似的系统，或者按照自己的方式设计自己的交易系统。 我希望这篇文章对您有用，并帮助您达成交易或投资目标。

首先，我们要学习如何设计一个纯布林带代码，该代码允许在图表上显示三个注释，分别为移动平均值、波带上限值和下限值。

以下是执行此操作的代码：



void OnTick () { double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; Comment ( "MiddleBandValue: " ,MiddleBandValue, "

" , "UpperBandValue: " ,UpperBandValue, "

" , "LowerBandValue: " ,LowerBandValue, "

" ); }









现在，在编写并编译代码之后，我们必须确保代码没有错误或警告，如下图所示：然后从导航窗口中找到该文件，并将其拖放到图表上，或双击该文件加以执行，并将其附加到图表上，如下图所示：下图展示的是运行我们程序的图表：





上升趋势波林带策略蓝图：

价格 > 均线 = 做多，波带上限 = 盈利目标， 或 = 无信号

现在，我们将学习如何设计简单的布林带策略。





以下是执行此操作的代码：

void OnTick () { double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; if ( (Ask>=MiddleBandArray[ 0 ]) && (Ask<UpperBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "BUY" ); } if ( (Bid>=UpperBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "TAKE PROFIT" ); } if ( (Ask<MiddleBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "NO SIGNAL" ); } }

以下屏幕截图显示了该策略的信号：













确保您的代码没有错误或警告

找到文件

通过拖放或双击要附加在图表上的文件来执行代码

接下来，我们需要执行以下步骤：





下图展示的是代码执行后的图表。 此处是图表上运行的程序：



下图展示的是代码执行后的图表。 此处是图表上运行的程序：



下跌趋势波林带策略蓝图：

价格 < 均线 = 做空，波带下限 = 目标

以下是执行此操作的代码：

void OnTick () { double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; if ( (Bid<=MiddleBandArray[ 0 ]) && (Bid>LowerBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "SELL" ); } if ( (Ask<=LowerBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "TAKE PROFIT" ); } if ( (Bid>MiddleBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "NO SIGNAL" ); } }

下面的屏幕截图显示了该策略产生的信号：













确保您的代码没有错误或警告

找到文件

通过拖放或双击要附加在图表上的文件来执行代码





下图展示的是代码执行后，以及代码在图表上的显示方式，或程序如何附加到图表上：

下图展示的是代码执行后，以及代码在图表上的显示方式，或程序如何附加到图表上：







接下来，我们再次执行以下步骤（如屏幕截图所示）：

横盘布林带策略蓝图：

价格位于下限 = 做多，波带上限 = 目标

价格位于上限 = 做空，波带下限 = 目标









以下是执行此操作的代码：

A- 当触及波带下限时生成做多信号，

void OnTick () { double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; if ( (Ask<=LowerBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "BUY" ); } if ( (Bid>=UpperBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "TAKE PROFIT" ); } }

该策略产生的信号：









确保您的代码没有错误或警告

找到文件

通过拖放或双击要附加在图表上的文件来执行代码





下图展示的是代码执行后，以及代码在图表上的显示方式，或程序如何附加到图表上：

下图展示的是代码执行后，以及代码在图表上的显示方式，或程序如何附加到图表上：





B- 当触及波带上限时生成做空信号，

void OnTick () { double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); double MiddleBandArray[]; double UpperBandArray[]; double LowerBandArray[]; ArraySetAsSeries (MiddleBandArray, true ); ArraySetAsSeries (UpperBandArray, true ); ArraySetAsSeries (LowerBandArray, true ); int BollingerBands = iBands ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (BollingerBands, 0 , 0 , 3 ,MiddleBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 1 , 0 , 3 ,UpperBandArray); CopyBuffer (BollingerBands, 2 , 0 , 3 ,LowerBandArray); double MiddleBandValue=MiddleBandArray[ 0 ]; double UpperBandValue=UpperBandArray[ 0 ]; double LowerBandValue=LowerBandArray[ 0 ]; if ( (Bid>=UpperBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "SELL" ); } if ( (Ask<=LowerBandArray[ 0 ]) ) { Comment ( "TAKE PROFIT" ); } }

以下步骤（如下面的屏幕截图所示）：以下是执行此操作的代码：

以下是此策略生成的信号的屏幕截图：









确保您的代码没有错误或警告

找到文件

通过拖放或双击要附加在图表上的文件来执行代码







下图展示的是代码执行后，以及代码在图表上的显示方式，或程序如何附加到图表上：



下图展示的是代码执行后，以及代码在图表上的显示方式，或程序如何附加到图表上：





结束语



以下步骤（如下面的屏幕截图所示）：

波带交易的概念非常好，因为它让我们对即将到来的走势有一个明确的预期，即利用这一走势，并从中受益。波带交易有很多方法，比如布林带，就像我们所知道的，它是一个很好的工具或方法，因为它可以随着价格走势而扩张和收缩，且我们可以在所有市场条件或趋势中使用它。

就像我之前提到的，在本文中，我尝试分享布林带指标的概念，我们如何计算它来增强对它的理解，并通过布林带指标提到简单的交易策略，然后学习如何为这些简单的策略设计简单的交易系统。

现在，您就可以制定或设计适合自己交易风格的策略。 我希望这篇文章对您和您的交易有所帮助。







