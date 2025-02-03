- 成长
交易:
77
盈利交易:
34 (44.15%)
亏损交易:
43 (55.84%)
最好交易:
49.67 USD
最差交易:
-50.31 USD
毛利:
1 159.12 USD (936 249 pips)
毛利亏损:
-1 229.33 USD (994 719 pips)
最大连续赢利:
9 (315.03 USD)
最大连续盈利:
315.03 USD (9)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
64.81%
最大入金加载:
25.27%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.18
长期交易:
49 (63.64%)
短期交易:
28 (36.36%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.91 USD
平均利润:
34.09 USD
平均损失:
-28.59 USD
最大连续失误:
8 (-233.84 USD)
最大连续亏损:
-233.84 USD (8)
每月增长:
-10.53%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
149.13 USD
最大值:
380.97 USD (26.13%)
相对跌幅:
结余:
26.11% (380.97 USD)
净值:
10.44% (70.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|EURJPY
|6
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-67
|EURJPY
|1
|EURNZD
|27
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-64
|NZDJPY
|64
|GBPJPY
|-33
|CHFJPY
|33
|USDJPY
|-32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-67K
|EURJPY
|4.3K
|EURNZD
|5K
|AUDJPY
|-7
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|-1K
|CHFJPY
|1K
|USDJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.67 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +315.03 USD
最大连续亏损: -233.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
IronFX-Real13
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 2
|
Panteon-Server
|0.00 × 1
|
DivenFX-Main
|0.00 × 3
|
ForexPalm-LiveUS
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 3
|
UMOFX-Main
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 5
|
RistonCapital-Real
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.35 × 20
|
Exness-Real
|0.45 × 12442
|
Exness-Real7
|0.45 × 110
|
RubixFX-Live
|0.47 × 19
|
Exness-Real6
|0.55 × 752
|
Exness-Real2
|0.56 × 2068
|
MTrading-Live
|0.63 × 8
|
RoboForexEU-ProCent
|0.64 × 98
This Strategy is also using in the Exness Copytrade : https://social-trading.pro/strategy/11032175
with 1,2% risk for every position.
Enjoy the profit ^.^
with 1,2% risk for every position.
Enjoy the profit ^.^
