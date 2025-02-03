- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
78
Gewinntrades:
34 (43.58%)
Verlusttrades:
44 (56.41%)
Bester Trade:
49.67 USD
Schlechtester Trade:
-50.31 USD
Bruttoprofit:
1 159.12 USD (936 249 pips)
Bruttoverlust:
-1 249.36 USD (1 014 748 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (315.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
315.03 USD (9)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
65.85%
Max deposit load:
25.27%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.23
Long-Positionen:
50 (64.10%)
Short-Positionen:
28 (35.90%)
Profit-Faktor:
0.93
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
34.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-233.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-233.84 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-12.61%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
149.13 USD
Maximaler:
385.76 USD (26.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.44% (385.76 USD)
Kapital:
10.44% (70.26 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|EURJPY
|6
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-87
|EURJPY
|1
|EURNZD
|27
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-64
|NZDJPY
|64
|GBPJPY
|-33
|CHFJPY
|33
|USDJPY
|-32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-87K
|EURJPY
|4.3K
|EURNZD
|5K
|AUDJPY
|-7
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|-1K
|CHFJPY
|1K
|USDJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +49.67 USD
Schlechtester Trade: -50 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +315.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -233.84 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
IronFX-Real13
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 2
|
Panteon-Server
|0.00 × 1
|
DivenFX-Main
|0.00 × 3
|
ForexPalm-LiveUS
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 3
|
UMOFX-Main
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 5
|
RistonCapital-Real
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.35 × 20
|
Exness-Real
|0.45 × 12442
|
Exness-Real7
|0.45 × 110
|
RubixFX-Live
|0.47 × 19
|
Exness-Real6
|0.55 × 752
|
Exness-Real2
|0.56 × 2068
|
MTrading-Live
|0.63 × 8
|
RoboForexEU-ProCent
|0.64 × 98
This Strategy is also using in the Exness Copytrade : https://social-trading.pro/strategy/11032175
Enjoy the profit ^.^
