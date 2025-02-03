Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OneTrade-Real 0.00 × 3 IronFX-Real13 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 SuperForex-Real 0.00 × 2 Panteon-Server 0.00 × 1 DivenFX-Main 0.00 × 3 ForexPalm-LiveUS 0.00 × 6 ICMarkets-Live02 0.00 × 2 RVDMarkets-Live ECN 0.00 × 2 ForexClub-MT4 MoneyManager Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 3 UMOFX-Main 0.00 × 2 Alpari-Standard1 0.00 × 1 LiqCon-Live2 0.00 × 3 OctaFX-Real 0.00 × 2 TradersWay-Live 0.00 × 5 RistonCapital-Real 0.20 × 5 ForexTimeFXTM-ECN 0.35 × 20 Exness-Real 0.45 × 12442 Exness-Real7 0.45 × 110 RubixFX-Live 0.47 × 19 Exness-Real6 0.55 × 752 Exness-Real2 0.56 × 2068 MTrading-Live 0.63 × 8 RoboForexEU-ProCent 0.64 × 98 noch 59 ... Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen