Fernando Theo Darmawan

Master Breakout PRO

Fernando Theo Darmawan
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -8%
Exness-Real4
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
78
Gewinntrades:
34 (43.58%)
Verlusttrades:
44 (56.41%)
Bester Trade:
49.67 USD
Schlechtester Trade:
-50.31 USD
Bruttoprofit:
1 159.12 USD (936 249 pips)
Bruttoverlust:
-1 249.36 USD (1 014 748 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (315.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
315.03 USD (9)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
65.85%
Max deposit load:
25.27%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.23
Long-Positionen:
50 (64.10%)
Short-Positionen:
28 (35.90%)
Profit-Faktor:
0.93
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
34.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-233.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-233.84 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-12.61%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
149.13 USD
Maximaler:
385.76 USD (26.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.44% (385.76 USD)
Kapital:
10.44% (70.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 59
EURJPY 6
EURNZD 4
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -87
EURJPY 1
EURNZD 27
AUDJPY 0
CADJPY -64
NZDJPY 64
GBPJPY -33
CHFJPY 33
USDJPY -32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -87K
EURJPY 4.3K
EURNZD 5K
AUDJPY -7
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
USDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +49.67 USD
Schlechtester Trade: -50 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +315.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -233.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OneTrade-Real
0.00 × 3
IronFX-Real13
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 2
Panteon-Server
0.00 × 1
DivenFX-Main
0.00 × 3
ForexPalm-LiveUS
0.00 × 6
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 2
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 3
UMOFX-Main
0.00 × 2
Alpari-Standard1
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 5
RistonCapital-Real
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN
0.35 × 20
Exness-Real
0.45 × 12442
Exness-Real7
0.45 × 110
RubixFX-Live
0.47 × 19
Exness-Real6
0.55 × 752
Exness-Real2
0.56 × 2068
MTrading-Live
0.63 × 8
RoboForexEU-ProCent
0.64 × 98
noch 59 ...
This Strategy is also using in the Exness Copytrade : https://social-trading.pro/strategy/11032175

with 1,2% risk for every position.

Enjoy the profit ^.^
Keine Bewertungen
2025.12.17 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 00:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 00:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 00:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 05:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.05 23:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 22:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 04:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 04:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.