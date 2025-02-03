SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Master Breakout PRO
Fernando Theo Darmawan

Master Breakout PRO

Fernando Theo Darmawan
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 -8%
Exness-Real4
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
34 (43.58%)
Negociações com perda:
44 (56.41%)
Melhor negociação:
49.67 USD
Pior negociação:
-50.31 USD
Lucro bruto:
1 159.12 USD (936 249 pips)
Perda bruta:
-1 249.36 USD (1 014 748 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (315.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
315.03 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
64.81%
Depósito máximo carregado:
25.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.23
Negociações longas:
50 (64.10%)
Negociações curtas:
28 (35.90%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-1.16 USD
Lucro médio:
34.09 USD
Perda média:
-28.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-233.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-233.84 USD (8)
Crescimento mensal:
-13.95%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
149.13 USD
Máximo:
385.76 USD (26.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.44% (385.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.44% (70.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 59
EURJPY 6
EURNZD 4
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -87
EURJPY 1
EURNZD 27
AUDJPY 0
CADJPY -64
NZDJPY 64
GBPJPY -33
CHFJPY 33
USDJPY -32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -87K
EURJPY 4.3K
EURNZD 5K
AUDJPY -7
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
USDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +49.67 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +315.03 USD
Máxima perda consecutiva: -233.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OneTrade-Real
0.00 × 3
IronFX-Real13
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 2
Panteon-Server
0.00 × 1
DivenFX-Main
0.00 × 3
ForexPalm-LiveUS
0.00 × 6
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 2
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 3
UMOFX-Main
0.00 × 2
Alpari-Standard1
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 5
RistonCapital-Real
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN
0.35 × 20
Exness-Real
0.45 × 12442
Exness-Real7
0.45 × 110
RubixFX-Live
0.47 × 19
Exness-Real6
0.55 × 752
Exness-Real2
0.56 × 2068
MTrading-Live
0.63 × 8
RoboForexEU-ProCent
0.64 × 98
59 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
This Strategy is also using in the Exness Copytrade : https://social-trading.pro/strategy/11032175

with 1,2% risk for every position.

Enjoy the profit ^.^
Sem comentários
2025.12.17 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 00:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 00:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 00:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 05:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.05 23:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 22:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 04:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 04:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Master Breakout PRO
99 USD por mês
-8%
0
0
USD
659
USD
9
0%
78
43%
65%
0.92
-1.16
USD
26%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.