- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
34 (43.58%)
Negociações com perda:
44 (56.41%)
Melhor negociação:
49.67 USD
Pior negociação:
-50.31 USD
Lucro bruto:
1 159.12 USD (936 249 pips)
Perda bruta:
-1 249.36 USD (1 014 748 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (315.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
315.03 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
64.81%
Depósito máximo carregado:
25.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.23
Negociações longas:
50 (64.10%)
Negociações curtas:
28 (35.90%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-1.16 USD
Lucro médio:
34.09 USD
Perda média:
-28.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-233.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-233.84 USD (8)
Crescimento mensal:
-13.95%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
149.13 USD
Máximo:
385.76 USD (26.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.44% (385.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.44% (70.26 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|EURJPY
|6
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-87
|EURJPY
|1
|EURNZD
|27
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-64
|NZDJPY
|64
|GBPJPY
|-33
|CHFJPY
|33
|USDJPY
|-32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-87K
|EURJPY
|4.3K
|EURNZD
|5K
|AUDJPY
|-7
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|-1K
|CHFJPY
|1K
|USDJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +49.67 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +315.03 USD
Máxima perda consecutiva: -233.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
IronFX-Real13
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 2
|
Panteon-Server
|0.00 × 1
|
DivenFX-Main
|0.00 × 3
|
ForexPalm-LiveUS
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 3
|
UMOFX-Main
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 5
|
RistonCapital-Real
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.35 × 20
|
Exness-Real
|0.45 × 12442
|
Exness-Real7
|0.45 × 110
|
RubixFX-Live
|0.47 × 19
|
Exness-Real6
|0.55 × 752
|
Exness-Real2
|0.56 × 2068
|
MTrading-Live
|0.63 × 8
|
RoboForexEU-ProCent
|0.64 × 98
59 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
This Strategy is also using in the Exness Copytrade : https://social-trading.pro/strategy/11032175
with 1,2% risk for every position.
Enjoy the profit ^.^
with 1,2% risk for every position.
Enjoy the profit ^.^
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
-8%
0
0
USD
USD
659
USD
USD
9
0%
78
43%
65%
0.92
-1.16
USD
USD
26%
1:200