- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
266
盈利交易:
128 (48.12%)
亏损交易:
138 (51.88%)
最好交易:
100.22 USD
最差交易:
-58.47 USD
毛利:
5 063.98 USD (430 870 pips)
毛利亏损:
-4 041.82 USD (338 080 pips)
最大连续赢利:
16 (642.39 USD)
最大连续盈利:
642.39 USD (16)
夏普比率:
0.11
交易活动:
84.29%
最大入金加载:
20.69%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.67
长期交易:
190 (71.43%)
短期交易:
76 (28.57%)
利润因子:
1.25
预期回报:
3.84 USD
平均利润:
39.56 USD
平均损失:
-29.29 USD
最大连续失误:
14 (-366.39 USD)
最大连续亏损:
-366.39 USD (14)
每月增长:
2.09%
年度预测:
25.33%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
269.90 USD
最大值:
612.80 USD (14.44%)
相对跌幅:
结余:
20.07% (373.74 USD)
净值:
7.26% (123.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|215
|EURJPY
|11
|GBPJPY
|9
|USDJPY
|7
|CADJPY
|6
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|5
|EURNZD
|4
|NZDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|648
|EURJPY
|259
|GBPJPY
|28
|USDJPY
|9
|CADJPY
|-43
|CHFJPY
|-64
|AUDJPY
|-11
|EURNZD
|48
|NZDJPY
|148
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|73K
|EURJPY
|10K
|GBPJPY
|4.4K
|USDJPY
|-725
|CADJPY
|29
|CHFJPY
|-1.9K
|AUDJPY
|429
|EURNZD
|4.8K
|NZDJPY
|3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +100.22 USD
最差交易: -58 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +642.39 USD
最大连续亏损: -366.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
54%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
25
0%
266
48%
84%
1.25
3.84
USD
USD
20%
1:50