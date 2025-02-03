- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
16 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (50.00%)
En iyi işlem:
40.33 USD
En kötü işlem:
-33.95 USD
Brüt kâr:
490.35 USD (363 812 pips)
Brüt zarar:
-355.03 USD (218 640 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (171.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
171.60 USD (5)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
62.03%
Maks. mevduat yükü:
25.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.55
Alış işlemleri:
23 (71.88%)
Satış işlemleri:
9 (28.13%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
4.23 USD
Ortalama kâr:
30.65 USD
Ortalama zarar:
-22.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-79.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.54 USD (4)
Aylık büyüme:
12.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.34 USD
Maksimum:
87.28 USD (7.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.01% (78.34 USD)
Varlığa göre:
4.62% (40.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|146
|USDJPY
|-6
|GBPJPY
|-34
|CADJPY
|29
|CHFJPY
|-34
|EURJPY
|34
|AUDJPY
|-34
|NZDJPY
|34
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|145K
|USDJPY
|-172
|GBPJPY
|-1K
|CADJPY
|865
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.33 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +171.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
IronFX-Real13
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 4
|
DivenFX-Main
|0.00 × 3
|
ForexPalm-LiveUS
|0.00 × 6
|
TradersWay-Live
|0.00 × 5
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 3
|
UMOFX-Main
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
RistonCapital-Real
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.35 × 20
|
Exness-Real
|0.44 × 12410
|
Exness-Real7
|0.45 × 110
|
RubixFX-Live
|0.47 × 19
|
Exness-Real6
|0.55 × 750
|
Exness-Real2
|0.56 × 2067
|
MTrading-Live
|0.63 × 8
|
RoboForexEU-ProCent
|0.64 × 98
This Strategy is also using in the Exness Copytrade : https://social-trading.pro/strategy/11032175
with 1,2% risk for every position.
Enjoy the profit ^.^
