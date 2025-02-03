SinyallerBölümler
Fernando Theo Darmawan

Master Breakout PRO

Fernando Theo Darmawan
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
Exness-Real4
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
16 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (50.00%)
En iyi işlem:
40.33 USD
En kötü işlem:
-33.95 USD
Brüt kâr:
490.35 USD (363 812 pips)
Brüt zarar:
-355.03 USD (218 640 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (171.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
171.60 USD (5)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
62.03%
Maks. mevduat yükü:
25.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.55
Alış işlemleri:
23 (71.88%)
Satış işlemleri:
9 (28.13%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
4.23 USD
Ortalama kâr:
30.65 USD
Ortalama zarar:
-22.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-79.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.54 USD (4)
Aylık büyüme:
12.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.34 USD
Maksimum:
87.28 USD (7.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.01% (78.34 USD)
Varlığa göre:
4.62% (40.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 23
USDJPY 3
GBPJPY 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 146
USDJPY -6
GBPJPY -34
CADJPY 29
CHFJPY -34
EURJPY 34
AUDJPY -34
NZDJPY 34
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 145K
USDJPY -172
GBPJPY -1K
CADJPY 865
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.33 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +171.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneTrade-Real
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
IronFX-Real13
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 4
DivenFX-Main
0.00 × 3
ForexPalm-LiveUS
0.00 × 6
TradersWay-Live
0.00 × 5
RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 2
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 3
UMOFX-Main
0.00 × 2
Alpari-Standard1
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN
0.35 × 20
Exness-Real
0.44 × 12410
Exness-Real7
0.45 × 110
RubixFX-Live
0.47 × 19
Exness-Real6
0.55 × 750
Exness-Real2
0.56 × 2067
MTrading-Live
0.63 × 8
RoboForexEU-ProCent
0.64 × 98
57 daha fazla...
This Strategy is also using in the Exness Copytrade : https://social-trading.pro/strategy/11032175

with 1,2% risk for every position.

Enjoy the profit ^.^
İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.13 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.13 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.11 18:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 04:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.13 10:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 13:16
No swaps are charged on the signal account
2025.08.09 05:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.09 05:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.13 14:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 04:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 09:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 10:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 03:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
