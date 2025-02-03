- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
78
利益トレード:
34 (43.58%)
損失トレード:
44 (56.41%)
ベストトレード:
49.67 USD
最悪のトレード:
-50.31 USD
総利益:
1 159.12 USD (936 249 pips)
総損失:
-1 249.36 USD (1 014 748 pips)
最大連続の勝ち:
9 (315.03 USD)
最大連続利益:
315.03 USD (9)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
64.81%
最大入金額:
25.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.23
長いトレード:
50 (64.10%)
短いトレード:
28 (35.90%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-1.16 USD
平均利益:
34.09 USD
平均損失:
-28.39 USD
最大連続の負け:
8 (-233.84 USD)
最大連続損失:
-233.84 USD (8)
月間成長:
-12.61%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
149.13 USD
最大の:
385.76 USD (26.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.44% (385.76 USD)
エクイティによる:
10.44% (70.26 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|EURJPY
|6
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-87
|EURJPY
|1
|EURNZD
|27
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-64
|NZDJPY
|64
|GBPJPY
|-33
|CHFJPY
|33
|USDJPY
|-32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-87K
|EURJPY
|4.3K
|EURNZD
|5K
|AUDJPY
|-7
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|-1K
|CHFJPY
|1K
|USDJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +49.67 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +315.03 USD
最大連続損失: -233.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
IronFX-Real13
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 2
|
Panteon-Server
|0.00 × 1
|
DivenFX-Main
|0.00 × 3
|
ForexPalm-LiveUS
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 3
|
UMOFX-Main
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 5
|
RistonCapital-Real
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.35 × 20
|
Exness-Real
|0.45 × 12442
|
Exness-Real7
|0.45 × 110
|
RubixFX-Live
|0.47 × 19
|
Exness-Real6
|0.55 × 752
|
Exness-Real2
|0.56 × 2068
|
MTrading-Live
|0.63 × 8
|
RoboForexEU-ProCent
|0.64 × 98
This Strategy is also using in the Exness Copytrade : https://social-trading.pro/strategy/11032175
with 1,2% risk for every position.
Enjoy the profit ^.^
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
-8%
0
0
USD
USD
659
USD
USD
9
0%
78
43%
65%
0.92
-1.16
USD
USD
26%
1:200