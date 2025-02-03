シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Master Breakout PRO
Fernando Theo Darmawan

Master Breakout PRO

Fernando Theo Darmawan
レビュー0件
9週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -8%
Exness-Real4
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
78
利益トレード:
34 (43.58%)
損失トレード:
44 (56.41%)
ベストトレード:
49.67 USD
最悪のトレード:
-50.31 USD
総利益:
1 159.12 USD (936 249 pips)
総損失:
-1 249.36 USD (1 014 748 pips)
最大連続の勝ち:
9 (315.03 USD)
最大連続利益:
315.03 USD (9)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
64.81%
最大入金額:
25.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.23
長いトレード:
50 (64.10%)
短いトレード:
28 (35.90%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-1.16 USD
平均利益:
34.09 USD
平均損失:
-28.39 USD
最大連続の負け:
8 (-233.84 USD)
最大連続損失:
-233.84 USD (8)
月間成長:
-12.61%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
149.13 USD
最大の:
385.76 USD (26.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.44% (385.76 USD)
エクイティによる:
10.44% (70.26 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 59
EURJPY 6
EURNZD 4
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -87
EURJPY 1
EURNZD 27
AUDJPY 0
CADJPY -64
NZDJPY 64
GBPJPY -33
CHFJPY 33
USDJPY -32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -87K
EURJPY 4.3K
EURNZD 5K
AUDJPY -7
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
USDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +49.67 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +315.03 USD
最大連続損失: -233.84 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OneTrade-Real
0.00 × 3
IronFX-Real13
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 2
Panteon-Server
0.00 × 1
DivenFX-Main
0.00 × 3
ForexPalm-LiveUS
0.00 × 6
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 2
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 3
UMOFX-Main
0.00 × 2
Alpari-Standard1
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 5
RistonCapital-Real
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN
0.35 × 20
Exness-Real
0.45 × 12442
Exness-Real7
0.45 × 110
RubixFX-Live
0.47 × 19
Exness-Real6
0.55 × 752
Exness-Real2
0.56 × 2068
MTrading-Live
0.63 × 8
RoboForexEU-ProCent
0.64 × 98
59 より多く...
This Strategy is also using in the Exness Copytrade : https://social-trading.pro/strategy/11032175

with 1,2% risk for every position.

Enjoy the profit ^.^
レビューなし
2025.12.17 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 00:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 00:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 00:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 05:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.05 23:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 22:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 04:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 04:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
