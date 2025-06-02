- 成长
交易:
236
盈利交易:
105 (44.49%)
亏损交易:
131 (55.51%)
最好交易:
250.00 USD
最差交易:
-263.35 USD
毛利:
16 929.61 USD (328 142 pips)
毛利亏损:
-14 856.97 USD (274 438 pips)
最大连续赢利:
9 (1 560.71 USD)
最大连续盈利:
1 560.71 USD (9)
夏普比率:
0.06
交易活动:
76.47%
最大入金加载:
5.75%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.03
长期交易:
153 (64.83%)
短期交易:
83 (35.17%)
利润因子:
1.14
预期回报:
8.78 USD
平均利润:
161.23 USD
平均损失:
-113.41 USD
最大连续失误:
12 (-862.00 USD)
最大连续亏损:
-1 187.37 USD (8)
每月增长:
0.90%
年度预测:
10.92%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 675.40 USD
最大值:
2 010.21 USD (7.07%)
相对跌幅:
结余:
6.99% (1 753.55 USD)
净值:
1.48% (370.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|196
|EURJPY.
|10
|USDJPY.
|7
|GBPJPY.
|5
|CHFJPY.
|4
|AUDJPY.
|4
|EURNZD.
|4
|CADJPY.
|3
|NZDJPY.
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|1.4K
|EURJPY.
|546
|USDJPY.
|-13
|GBPJPY.
|-231
|CHFJPY.
|-94
|AUDJPY.
|3
|EURNZD.
|138
|CADJPY.
|-151
|NZDJPY.
|490
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|40K
|EURJPY.
|8.3K
|USDJPY.
|-180
|GBPJPY.
|-1K
|CHFJPY.
|-116
|AUDJPY.
|-3
|EURNZD.
|5K
|CADJPY.
|-1K
|NZDJPY.
|3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
最好交易: +250.00 USD
最差交易: -263 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +1 560.71 USD
最大连续亏损: -862.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WeMasterTrade-Virtual 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
