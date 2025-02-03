СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Master Breakout PRO
Fernando Theo Darmawan

Master Breakout PRO

Fernando Theo Darmawan
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
Exness-Real4
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
34 (44.73%)
Убыточных трейдов:
42 (55.26%)
Лучший трейд:
49.67 USD
Худший трейд:
-50.31 USD
Общая прибыль:
1 159.12 USD (936 249 pips)
Общий убыток:
-1 209.33 USD (974 719 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (315.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
315.03 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
64.81%
Макс. загрузка депозита:
25.27%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
48 (63.16%)
Коротких трейдов:
28 (36.84%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.66 USD
Средняя прибыль:
34.09 USD
Средний убыток:
-28.79 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-233.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-233.84 USD (8)
Прирост в месяц:
-4.21%
Годовой прогноз:
-51.09%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
149.13 USD
Максимальная:
380.97 USD (26.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.11% (380.97 USD)
По эквити:
10.44% (70.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 57
EURJPY 6
EURNZD 4
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -47
EURJPY 1
EURNZD 27
AUDJPY 0
CADJPY -64
NZDJPY 64
GBPJPY -33
CHFJPY 33
USDJPY -32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -47K
EURJPY 4.3K
EURNZD 5K
AUDJPY -7
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
USDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +49.67 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +315.03 USD
Макс. убыток в серии: -233.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OneTrade-Real
0.00 × 3
IronFX-Real13
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 2
Panteon-Server
0.00 × 1
DivenFX-Main
0.00 × 3
ForexPalm-LiveUS
0.00 × 6
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 2
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 3
UMOFX-Main
0.00 × 2
Alpari-Standard1
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 5
RistonCapital-Real
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN
0.35 × 20
Exness-Real
0.45 × 12442
Exness-Real7
0.45 × 110
RubixFX-Live
0.47 × 19
Exness-Real6
0.55 × 752
Exness-Real2
0.56 × 2068
MTrading-Live
0.63 × 8
RoboForexEU-ProCent
0.64 × 98
еще 59...
This Strategy is also using in the Exness Copytrade : https://social-trading.pro/strategy/11032175

with 1,2% risk for every position.

Enjoy the profit ^.^
Нет отзывов
2025.12.17 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 00:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 00:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 00:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 05:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.05 23:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 22:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 04:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 04:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.