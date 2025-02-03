- Прирост
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
34 (44.73%)
Убыточных трейдов:
42 (55.26%)
Лучший трейд:
49.67 USD
Худший трейд:
-50.31 USD
Общая прибыль:
1 159.12 USD (936 249 pips)
Общий убыток:
-1 209.33 USD (974 719 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (315.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
315.03 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
64.81%
Макс. загрузка депозита:
25.27%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
48 (63.16%)
Коротких трейдов:
28 (36.84%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.66 USD
Средняя прибыль:
34.09 USD
Средний убыток:
-28.79 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-233.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-233.84 USD (8)
Прирост в месяц:
-4.21%
Годовой прогноз:
-51.09%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
149.13 USD
Максимальная:
380.97 USD (26.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.11% (380.97 USD)
По эквити:
10.44% (70.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|EURJPY
|6
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-47
|EURJPY
|1
|EURNZD
|27
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-64
|NZDJPY
|64
|GBPJPY
|-33
|CHFJPY
|33
|USDJPY
|-32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-47K
|EURJPY
|4.3K
|EURNZD
|5K
|AUDJPY
|-7
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|-1K
|CHFJPY
|1K
|USDJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.67 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +315.03 USD
Макс. убыток в серии: -233.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
IronFX-Real13
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 2
|
Panteon-Server
|0.00 × 1
|
DivenFX-Main
|0.00 × 3
|
ForexPalm-LiveUS
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 3
|
UMOFX-Main
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 5
|
RistonCapital-Real
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.35 × 20
|
Exness-Real
|0.45 × 12442
|
Exness-Real7
|0.45 × 110
|
RubixFX-Live
|0.47 × 19
|
Exness-Real6
|0.55 × 752
|
Exness-Real2
|0.56 × 2068
|
MTrading-Live
|0.63 × 8
|
RoboForexEU-ProCent
|0.64 × 98
This Strategy is also using in the Exness Copytrade : https://social-trading.pro/strategy/11032175
with 1,2% risk for every position.
Enjoy the profit ^.^
