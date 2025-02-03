- Incremento
Total de Trades:
78
Transacciones Rentables:
34 (43.58%)
Transacciones Irrentables:
44 (56.41%)
Mejor transacción:
49.67 USD
Peor transacción:
-50.31 USD
Beneficio Bruto:
1 159.12 USD (936 249 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 249.36 USD (1 014 748 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (315.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
315.03 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
64.81%
Carga máxima del depósito:
25.27%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.23
Transacciones Largas:
50 (64.10%)
Transacciones Cortas:
28 (35.90%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-1.16 USD
Beneficio medio:
34.09 USD
Pérdidas medias:
-28.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-233.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-233.84 USD (8)
Crecimiento al mes:
-13.95%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
149.13 USD
Máxima:
385.76 USD (26.46%)
Reducción relativa:
De balance:
26.44% (385.76 USD)
De fondos:
10.44% (70.26 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|EURJPY
|6
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-87
|EURJPY
|1
|EURNZD
|27
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-64
|NZDJPY
|64
|GBPJPY
|-33
|CHFJPY
|33
|USDJPY
|-32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-87K
|EURJPY
|4.3K
|EURNZD
|5K
|AUDJPY
|-7
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|-1K
|CHFJPY
|1K
|USDJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +49.67 USD
Peor transacción: -50 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +315.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -233.84 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
IronFX-Real13
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 2
|
Panteon-Server
|0.00 × 1
|
DivenFX-Main
|0.00 × 3
|
ForexPalm-LiveUS
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 3
|
UMOFX-Main
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 5
|
RistonCapital-Real
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.35 × 20
|
Exness-Real
|0.45 × 12442
|
Exness-Real7
|0.45 × 110
|
RubixFX-Live
|0.47 × 19
|
Exness-Real6
|0.55 × 752
|
Exness-Real2
|0.56 × 2068
|
MTrading-Live
|0.63 × 8
|
RoboForexEU-ProCent
|0.64 × 98
This Strategy is also using in the Exness Copytrade : https://social-trading.pro/strategy/11032175
with 1,2% risk for every position.
Enjoy the profit ^.^
with 1,2% risk for every position.
Enjoy the profit ^.^
