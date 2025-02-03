SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Master Breakout PRO
Fernando Theo Darmawan

Master Breakout PRO

Fernando Theo Darmawan
0 comentarios
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2025 -8%
Exness-Real4
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
78
Transacciones Rentables:
34 (43.58%)
Transacciones Irrentables:
44 (56.41%)
Mejor transacción:
49.67 USD
Peor transacción:
-50.31 USD
Beneficio Bruto:
1 159.12 USD (936 249 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 249.36 USD (1 014 748 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (315.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
315.03 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
64.81%
Carga máxima del depósito:
25.27%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.23
Transacciones Largas:
50 (64.10%)
Transacciones Cortas:
28 (35.90%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-1.16 USD
Beneficio medio:
34.09 USD
Pérdidas medias:
-28.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-233.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-233.84 USD (8)
Crecimiento al mes:
-13.95%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
149.13 USD
Máxima:
385.76 USD (26.46%)
Reducción relativa:
De balance:
26.44% (385.76 USD)
De fondos:
10.44% (70.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 59
EURJPY 6
EURNZD 4
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -87
EURJPY 1
EURNZD 27
AUDJPY 0
CADJPY -64
NZDJPY 64
GBPJPY -33
CHFJPY 33
USDJPY -32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -87K
EURJPY 4.3K
EURNZD 5K
AUDJPY -7
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
USDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +49.67 USD
Peor transacción: -50 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +315.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -233.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OneTrade-Real
0.00 × 3
IronFX-Real13
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 2
Panteon-Server
0.00 × 1
DivenFX-Main
0.00 × 3
ForexPalm-LiveUS
0.00 × 6
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 2
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 3
UMOFX-Main
0.00 × 2
Alpari-Standard1
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 5
RistonCapital-Real
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN
0.35 × 20
Exness-Real
0.45 × 12442
Exness-Real7
0.45 × 110
RubixFX-Live
0.47 × 19
Exness-Real6
0.55 × 752
Exness-Real2
0.56 × 2068
MTrading-Live
0.63 × 8
RoboForexEU-ProCent
0.64 × 98
otros 59...
This Strategy is also using in the Exness Copytrade : https://social-trading.pro/strategy/11032175

with 1,2% risk for every position.

Enjoy the profit ^.^
No hay comentarios
2025.12.17 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 00:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 00:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 00:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 05:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.05 23:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 22:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 04:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 04:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
