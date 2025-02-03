SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Master Breakout PRO
Fernando Theo Darmawan

Master Breakout PRO

Fernando Theo Darmawan
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 12%
Exness-Real4
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
16 (50.00%)
Loss Trade:
16 (50.00%)
Best Trade:
40.33 USD
Worst Trade:
-33.95 USD
Profitto lordo:
490.35 USD (363 812 pips)
Perdita lorda:
-355.03 USD (218 640 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (171.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.60 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
62.03%
Massimo carico di deposito:
25.27%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.55
Long Trade:
23 (71.88%)
Short Trade:
9 (28.13%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
4.23 USD
Profitto medio:
30.65 USD
Perdita media:
-22.19 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-79.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.54 USD (4)
Crescita mensile:
12.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.34 USD
Massimale:
87.28 USD (7.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.01% (78.34 USD)
Per equità:
4.62% (40.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 23
USDJPY 3
GBPJPY 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 146
USDJPY -6
GBPJPY -34
CADJPY 29
CHFJPY -34
EURJPY 34
AUDJPY -34
NZDJPY 34
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 145K
USDJPY -172
GBPJPY -1K
CADJPY 865
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.33 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +171.60 USD
Massima perdita consecutiva: -79.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneTrade-Real
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
IronFX-Real13
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 4
DivenFX-Main
0.00 × 3
ForexPalm-LiveUS
0.00 × 6
TradersWay-Live
0.00 × 5
RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 2
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 3
UMOFX-Main
0.00 × 2
Alpari-Standard1
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN
0.35 × 20
Exness-Real
0.44 × 12410
Exness-Real7
0.45 × 110
RubixFX-Live
0.47 × 19
Exness-Real6
0.55 × 750
Exness-Real2
0.56 × 2067
MTrading-Live
0.63 × 8
RoboForexEU-ProCent
0.64 × 98
57 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This Strategy is also using in the Exness Copytrade : https://social-trading.pro/strategy/11032175

with 1,2% risk for every position.

Enjoy the profit ^.^
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.13 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.13 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.11 18:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 04:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.13 10:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 13:16
No swaps are charged on the signal account
2025.08.09 05:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.09 05:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.13 14:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 04:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 09:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 10:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 03:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Master Breakout PRO
99USD al mese
12%
0
0
USD
789
USD
4
0%
32
50%
62%
1.38
4.23
USD
7%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.