- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
16 (50.00%)
Loss Trade:
16 (50.00%)
Best Trade:
40.33 USD
Worst Trade:
-33.95 USD
Profitto lordo:
490.35 USD (363 812 pips)
Perdita lorda:
-355.03 USD (218 640 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (171.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.60 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
62.03%
Massimo carico di deposito:
25.27%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.55
Long Trade:
23 (71.88%)
Short Trade:
9 (28.13%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
4.23 USD
Profitto medio:
30.65 USD
Perdita media:
-22.19 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-79.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.54 USD (4)
Crescita mensile:
12.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.34 USD
Massimale:
87.28 USD (7.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.01% (78.34 USD)
Per equità:
4.62% (40.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|146
|USDJPY
|-6
|GBPJPY
|-34
|CADJPY
|29
|CHFJPY
|-34
|EURJPY
|34
|AUDJPY
|-34
|NZDJPY
|34
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|145K
|USDJPY
|-172
|GBPJPY
|-1K
|CADJPY
|865
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.33 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +171.60 USD
Massima perdita consecutiva: -79.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
IronFX-Real13
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 4
|
DivenFX-Main
|0.00 × 3
|
ForexPalm-LiveUS
|0.00 × 6
|
TradersWay-Live
|0.00 × 5
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 MoneyManager Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 3
|
UMOFX-Main
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
RistonCapital-Real
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.35 × 20
|
Exness-Real
|0.44 × 12410
|
Exness-Real7
|0.45 × 110
|
RubixFX-Live
|0.47 × 19
|
Exness-Real6
|0.55 × 750
|
Exness-Real2
|0.56 × 2067
|
MTrading-Live
|0.63 × 8
|
RoboForexEU-ProCent
|0.64 × 98
This Strategy is also using in the Exness Copytrade : https://social-trading.pro/strategy/11032175
with 1,2% risk for every position.
Enjoy the profit ^.^
Non ci sono recensioni
