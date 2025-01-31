- 成长
交易:
203
盈利交易:
193 (95.07%)
亏损交易:
10 (4.93%)
最好交易:
143.50 USD
最差交易:
-66.00 USD
毛利:
3 681.88 USD (1 009 017 pips)
毛利亏损:
-389.88 USD (105 089 pips)
最大连续赢利:
42 (637.05 USD)
最大连续盈利:
663.62 USD (31)
夏普比率:
0.70
交易活动:
25.73%
最大入金加载:
4.59%
最近交易:
11 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
23 小时
采收率:
26.49
长期交易:
203 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
9.44
预期回报:
16.22 USD
平均利润:
19.08 USD
平均损失:
-38.99 USD
最大连续失误:
2 (-124.29 USD)
最大连续亏损:
-124.29 USD (2)
每月增长:
1.59%
年度预测:
19.23%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
124.29 USD (2.40%)
相对跌幅:
结余:
2.80% (124.29 USD)
净值:
23.31% (1 007.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|XAGUSD
|92
|GBPAUD
|5
|EURNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.8K
|XAGUSD
|1.5K
|GBPAUD
|25
|EURNZD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|887K
|XAGUSD
|15K
|GBPAUD
|2K
|EURNZD
|602
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +143.50 USD
最差交易: -66 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +637.05 USD
最大连续亏损: -124.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Axiory-Live
|1.30 × 20
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 33
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.79 × 19
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
Exness-MT5Real15
|7.11 × 27
|
Exness-MT5Real3
|10.60 × 327
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月37 USD
118%
2
5.3K
USD
USD
4.3K
USD
USD
45
93%
203
95%
26%
9.44
16.22
USD
USD
23%
1:500