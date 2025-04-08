货币 / XOMA
XOMA: XOMA Corporation
37.83 USD 0.74 (2.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XOMA汇率已更改2.00%。当日，交易品种以低点37.35和高点38.06进行交易。
关注XOMA Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
37.35 38.06
年范围
18.35 38.14
- 前一天收盘价
- 37.09
- 开盘价
- 37.60
- 卖价
- 37.83
- 买价
- 38.13
- 最低价
- 37.35
- 最高价
- 38.06
- 交易量
- 38
- 日变化
- 2.00%
- 月变化
- 17.48%
- 6个月变化
- 92.03%
- 年变化
- 43.35%
