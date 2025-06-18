Währungen / XOMA
XOMA: XOMA Corporation
37.74 USD 0.15 (0.40%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XOMA hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.20 bis zu einem Hoch von 37.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die XOMA Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
XOMA News
Tagesspanne
37.20 37.82
Jahresspanne
18.35 38.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.59
- Eröffnung
- 37.71
- Bid
- 37.74
- Ask
- 38.04
- Tief
- 37.20
- Hoch
- 37.82
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- 17.20%
- 6-Monatsänderung
- 91.57%
- Jahresänderung
- 43.01%
