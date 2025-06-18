KurseKategorien
XOMA: XOMA Corporation

37.74 USD 0.15 (0.40%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XOMA hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.20 bis zu einem Hoch von 37.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die XOMA Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
37.20 37.82
Jahresspanne
18.35 38.45
Vorheriger Schlusskurs
37.59
Eröffnung
37.71
Bid
37.74
Ask
38.04
Tief
37.20
Hoch
37.82
Volumen
25
Tagesänderung
0.40%
Monatsänderung
17.20%
6-Monatsänderung
91.57%
Jahresänderung
43.01%
