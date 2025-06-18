Dövizler / XOMA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
XOMA: XOMA Corporation
36.70 USD 0.89 (2.37%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XOMA fiyatı bugün -2.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.99 ve Yüksek fiyatı olarak 37.82 aralığında işlem gördü.
XOMA Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XOMA haberleri
- Does XOMA Royalty (XOMA) Have the Potential to Rally 85.34% as Wall Street Analysts Expect?
- Versant, LAVA Therapeutics (LVTX) hisselerini 2,5 milyon dolar değerinde sattı
- Versant sells LAVA Therapeutics (LVTX) stock worth $2.5 million
- XOMA Royalty, HilleVax’ı satın alımını tamamladı ve Nasdaq’tan çıkış sürecini başlattı
- Benchmark raises XOMA stock price target to $50 on strong earnings
- Wall Street Analysts Predict an 86.05% Upside in XOMA Royalty (XOMA): Here's What You Should Know
- Here's Why XOMA Royalty (XOMA) Is a Great 'Buy the Bottom' Stock Now
- XOMA stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright with $104 target
- WALTHAM, DUBLIN, EMERYVILLE - Mural Oncology agrees to acquisition by XOMA Royalty subsidiary
- How Much Upside is Left in XOMA Royalty (XOMA)? Wall Street Analysts Think 106.15%
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- XOMA Royalty (XOMA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- XOMA earnings beat by $0.64, revenue topped estimates
- XOMA Revenue Jumps 39% in Fiscal Q2
- PTC Therapeutics (PTCT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Novavax (NVAX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- I’m Staying Neutral On XOMA After The LAVA And HilleVax Deals (NASDAQ:XOMA)
- Hillevax stock rises after XOMA Royalty announces acquisition
- LAVA Therapeutics stock rises on acquisition deal with XOMA Royalty
- XOMA Royalty to acquire HilleVax and LAVA Therapeutics in separate deals
- Collect Up To 11.5% From The Healthcare Sector
- XOMA stock rises after acquisition of Turnstone Biologics
- XOMA Royalty to acquire Turnstone Biologics for $0.34 per share
- XOMA Royalty Declares Quarterly Preferred Stock Dividends
Günlük aralık
35.99 37.82
Yıllık aralık
18.35 38.45
- Önceki kapanış
- 37.59
- Açılış
- 37.71
- Satış
- 36.70
- Alış
- 37.00
- Düşük
- 35.99
- Yüksek
- 37.82
- Hacim
- 149
- Günlük değişim
- -2.37%
- Aylık değişim
- 13.98%
- 6 aylık değişim
- 86.29%
- Yıllık değişim
- 39.07%
21 Eylül, Pazar