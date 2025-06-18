FiyatlarBölümler
Dövizler / XOMA
Geri dön - Hisse senetleri

XOMA: XOMA Corporation

36.70 USD 0.89 (2.37%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XOMA fiyatı bugün -2.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.99 ve Yüksek fiyatı olarak 37.82 aralığında işlem gördü.

XOMA Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XOMA haberleri

Günlük aralık
35.99 37.82
Yıllık aralık
18.35 38.45
Önceki kapanış
37.59
Açılış
37.71
Satış
36.70
Alış
37.00
Düşük
35.99
Yüksek
37.82
Hacim
149
Günlük değişim
-2.37%
Aylık değişim
13.98%
6 aylık değişim
86.29%
Yıllık değişim
39.07%
21 Eylül, Pazar