Divisas / XOMA
XOMA: XOMA Corporation
36.74 USD 0.35 (0.94%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XOMA de hoy ha cambiado un -0.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.66, mientras que el máximo ha alcanzado 38.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas XOMA Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XOMA News
- Benchmark raises XOMA stock price target to $50 on strong earnings
- Wall Street Analysts Predict an 86.05% Upside in XOMA Royalty (XOMA): Here's What You Should Know
- Here's Why XOMA Royalty (XOMA) Is a Great 'Buy the Bottom' Stock Now
- XOMA stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright with $104 target
- WALTHAM, DUBLIN, EMERYVILLE - Mural Oncology agrees to acquisition by XOMA Royalty subsidiary
- How Much Upside is Left in XOMA Royalty (XOMA)? Wall Street Analysts Think 106.15%
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- XOMA Royalty (XOMA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- XOMA earnings beat by $0.64, revenue topped estimates
- XOMA Revenue Jumps 39% in Fiscal Q2
- PTC Therapeutics (PTCT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Novavax (NVAX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- I’m Staying Neutral On XOMA After The LAVA And HilleVax Deals (NASDAQ:XOMA)
- Hillevax stock rises after XOMA Royalty announces acquisition
- LAVA Therapeutics stock rises on acquisition deal with XOMA Royalty
- XOMA Royalty to acquire HilleVax and LAVA Therapeutics in separate deals
- Collect Up To 11.5% From The Healthcare Sector
- XOMA stock rises after acquisition of Turnstone Biologics
- XOMA Royalty to acquire Turnstone Biologics for $0.34 per share
- XOMA Royalty Declares Quarterly Preferred Stock Dividends
- XOMA stock holds Buy rating, $104 target from H.C. Wainwright
- XOMA Royalty Purchases Mezagitamab Royalty and Milestone Rights Held by BioInvent International for up to USD $30 Million
- XOMA Royalty’s Preferreds Still Offer Attractive Yields With A Biotech Twist (XOMA)
Rango diario
36.66 38.25
Rango anual
18.35 38.25
- Cierres anteriores
- 37.09
- Open
- 37.60
- Bid
- 36.74
- Ask
- 37.04
- Low
- 36.66
- High
- 38.25
- Volumen
- 150
- Cambio diario
- -0.94%
- Cambio mensual
- 14.10%
- Cambio a 6 meses
- 86.50%
- Cambio anual
- 39.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B