通貨 / XOMA
XOMA: XOMA Corporation

37.59 USD 0.85 (2.31%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XOMAの今日の為替レートは、2.31%変化しました。日中、通貨は1あたり37.00の安値と38.45の高値で取引されました。

XOMA Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
37.00 38.45
1年のレンジ
18.35 38.45
以前の終値
36.74
始値
37.12
買値
37.59
買値
37.89
安値
37.00
高値
38.45
出来高
123
1日の変化
2.31%
1ヶ月の変化
16.74%
6ヶ月の変化
90.81%
1年の変化
42.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K