通貨 / XOMA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
XOMA: XOMA Corporation
37.59 USD 0.85 (2.31%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XOMAの今日の為替レートは、2.31%変化しました。日中、通貨は1あたり37.00の安値と38.45の高値で取引されました。
XOMA Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XOMA News
- バーサントがLAVA Therapeutics（LVTX）の株式250万ドル相当を売却
- Versant sells LAVA Therapeutics (LVTX) stock worth $2.5 million
- XOMA Royalty社、HilleVax社の買収を完了しNasdaqの上場廃止手続きを開始
- Benchmark raises XOMA stock price target to $50 on strong earnings
- Wall Street Analysts Predict an 86.05% Upside in XOMA Royalty (XOMA): Here's What You Should Know
- Here's Why XOMA Royalty (XOMA) Is a Great 'Buy the Bottom' Stock Now
- XOMA stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright with $104 target
- WALTHAM, DUBLIN, EMERYVILLE - Mural Oncology agrees to acquisition by XOMA Royalty subsidiary
- How Much Upside is Left in XOMA Royalty (XOMA)? Wall Street Analysts Think 106.15%
- Leerink Partners reiterates Outperform rating on XOMA stock amid strong Q2 results
- XOMA Royalty (XOMA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- XOMA earnings beat by $0.64, revenue topped estimates
- XOMA Revenue Jumps 39% in Fiscal Q2
- PTC Therapeutics (PTCT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Novavax (NVAX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- I’m Staying Neutral On XOMA After The LAVA And HilleVax Deals (NASDAQ:XOMA)
- Hillevax stock rises after XOMA Royalty announces acquisition
- LAVA Therapeutics stock rises on acquisition deal with XOMA Royalty
- XOMA Royalty to acquire HilleVax and LAVA Therapeutics in separate deals
- Collect Up To 11.5% From The Healthcare Sector
- XOMA stock rises after acquisition of Turnstone Biologics
- XOMA Royalty to acquire Turnstone Biologics for $0.34 per share
- XOMA Royalty Declares Quarterly Preferred Stock Dividends
- XOMA stock holds Buy rating, $104 target from H.C. Wainwright
1日のレンジ
37.00 38.45
1年のレンジ
18.35 38.45
- 以前の終値
- 36.74
- 始値
- 37.12
- 買値
- 37.59
- 買値
- 37.89
- 安値
- 37.00
- 高値
- 38.45
- 出来高
- 123
- 1日の変化
- 2.31%
- 1ヶ月の変化
- 16.74%
- 6ヶ月の変化
- 90.81%
- 1年の変化
- 42.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K