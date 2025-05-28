CotationsSections
XOMA
XOMA: XOMA Corporation

36.70 USD 0.89 (2.37%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XOMA a changé de -2.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.99 et à un maximum de 37.82.

Suivez la dynamique XOMA Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
35.99 37.82
Range Annuel
18.35 38.45
Clôture Précédente
37.59
Ouverture
37.71
Bid
36.70
Ask
37.00
Plus Bas
35.99
Plus Haut
37.82
Volume
149
Changement quotidien
-2.37%
Changement Mensuel
13.98%
Changement à 6 Mois
86.29%
Changement Annuel
39.07%
