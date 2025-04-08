Валюты / XOMA
XOMA: XOMA Corporation
37.09 USD 0.77 (2.03%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XOMA за сегодня изменился на -2.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.68, а максимальная — 38.14.
Следите за динамикой XOMA Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XOMA
Дневной диапазон
36.68 38.14
Годовой диапазон
18.35 38.14
- Предыдущее закрытие
- 37.86
- Open
- 37.91
- Bid
- 37.09
- Ask
- 37.39
- Low
- 36.68
- High
- 38.14
- Объем
- 133
- Дневное изменение
- -2.03%
- Месячное изменение
- 15.19%
- 6-месячное изменение
- 88.27%
- Годовое изменение
- 40.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.