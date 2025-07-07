货币 / TQQQ
TQQQ: ProShares UltraPro QQQ
98.35 USD 0.61 (0.62%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TQQQ汇率已更改-0.62%。当日，交易品种以低点95.51和高点99.20进行交易。
关注ProShares UltraPro QQQ动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
95.51 99.20
年范围
35.00 99.81
- 前一天收盘价
- 98.96
- 开盘价
- 98.89
- 卖价
- 98.35
- 买价
- 98.65
- 最低价
- 95.51
- 最高价
- 99.20
- 交易量
- 111.480 K
- 日变化
- -0.62%
- 月变化
- 15.56%
- 6个月变化
- 73.55%
- 年变化
- 36.03%
