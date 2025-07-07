KurseKategorien
TQQQ: ProShares UltraPro QQQ

102.98 USD 2.00 (1.98%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TQQQ hat sich für heute um 1.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 101.15 bis zu einem Hoch von 103.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares UltraPro QQQ-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
101.15 103.29
Jahresspanne
35.00 103.29
Vorheriger Schlusskurs
100.98
Eröffnung
101.88
Bid
102.98
Ask
103.28
Tief
101.15
Hoch
103.29
Volumen
57.094 K
Tagesänderung
1.98%
Monatsänderung
21.00%
6-Monatsänderung
81.72%
Jahresänderung
42.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K