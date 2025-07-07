Währungen / TQQQ
TQQQ: ProShares UltraPro QQQ
102.98 USD 2.00 (1.98%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TQQQ hat sich für heute um 1.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 101.15 bis zu einem Hoch von 103.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares UltraPro QQQ-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
101.15 103.29
Jahresspanne
35.00 103.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 100.98
- Eröffnung
- 101.88
- Bid
- 102.98
- Ask
- 103.28
- Tief
- 101.15
- Hoch
- 103.29
- Volumen
- 57.094 K
- Tagesänderung
- 1.98%
- Monatsänderung
- 21.00%
- 6-Monatsänderung
- 81.72%
- Jahresänderung
- 42.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K