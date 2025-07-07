FiyatlarBölümler
Dövizler / TQQQ
TQQQ: ProShares UltraPro QQQ

102.98 USD 2.00 (1.98%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TQQQ fiyatı bugün 1.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 101.15 ve Yüksek fiyatı olarak 103.29 aralığında işlem gördü.

ProShares UltraPro QQQ hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
101.15 103.29
Yıllık aralık
35.00 103.29
Önceki kapanış
100.98
Açılış
101.88
Satış
102.98
Alış
103.28
Düşük
101.15
Yüksek
103.29
Hacim
57.115 K
Günlük değişim
1.98%
Aylık değişim
21.00%
6 aylık değişim
81.72%
Yıllık değişim
42.43%
21 Eylül, Pazar