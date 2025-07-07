시세섹션
통화 / TQQQ
주식로 돌아가기

TQQQ: ProShares UltraPro QQQ

102.98 USD 2.00 (1.98%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

TQQQ 환율이 오늘 1.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 101.15이고 고가는 103.29이었습니다.

ProShares UltraPro QQQ 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TQQQ News

일일 변동 비율
101.15 103.29
년간 변동
35.00 103.29
이전 종가
100.98
시가
101.88
Bid
102.98
Ask
103.28
저가
101.15
고가
103.29
볼륨
57.115 K
일일 변동
1.98%
월 변동
21.00%
6개월 변동
81.72%
년간 변동율
42.43%
20 9월, 토요일