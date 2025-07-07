通貨 / TQQQ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TQQQ: ProShares UltraPro QQQ
100.98 USD 2.63 (2.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TQQQの今日の為替レートは、2.67%変化しました。日中、通貨は1あたり99.80の安値と102.37の高値で取引されました。
ProShares UltraPro QQQダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TQQQ News
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- SOXL: Far More Risk Than Reward Since COVID Shock (NYSEARCA:SOXL)
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- This 3X Leveraged QQQ ETF Is Warning Traders of the Next Major Move
- Don't Buy TQQQ After A Big Run Higher: Signs Of Market Top (NASDAQ:TQQQ)
- TQQQ: Amplify Tech Gains With This Brilliant ETF, But Be Wary Of Risks (NASDAQ:TQQQ)
- ProShares Introduces Leveraged ETF Targeting Circle's 2x Daily Stock Returns - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Recession Talk Is Back, But Confirming Data Still Missing
- Weekly Market Pulse: A River In Egypt (null:SPX)
- Erosion Goes On For SPUU (NYSEARCA:SPUU)
- Are You Brave Enough To Buy The World's 10 Riskiest ETFs?
- Echoes Of Exuberance: A Data-Driven Comparison Of The Dotcom And AI Market Eras
- Recession Risk In Autumn 2025 Rising With Tariff Uncertainty
- Recession Bells Ring Louder As Conference Board’s LEI Sinks
- Bear Market Playbook: Decoding Recession Risk, Valuation Impact, And Style Leadership
- RecessionAlert Weekly Leading Economic Index
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- TQQQ: Material Out-Performance Potential (Rating Upgrade) (NASDAQ:TQQQ)
- 2 Reasons to Buy TQQQ, and 3 Reasons Not To
- Why ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) Is Trading Lower Monday - ProShares UltraPro QQQ (NASDAQ:TQQQ)
- TQQQ: Why 3X Leveraged Nasdaq-100 Gains Could Endure At All-Time Highs
1日のレンジ
99.80 102.37
1年のレンジ
35.00 102.37
- 以前の終値
- 98.35
- 始値
- 100.74
- 買値
- 100.98
- 買値
- 101.28
- 安値
- 99.80
- 高値
- 102.37
- 出来高
- 83.057 K
- 1日の変化
- 2.67%
- 1ヶ月の変化
- 18.65%
- 6ヶ月の変化
- 78.19%
- 1年の変化
- 39.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K