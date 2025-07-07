Moedas / TQQQ
TQQQ: ProShares UltraPro QQQ
100.98 USD 2.63 (2.67%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TQQQ para hoje mudou para 2.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 99.80 e o mais alto foi 102.37.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares UltraPro QQQ. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TQQQ Notícias
Faixa diária
99.80 102.37
Faixa anual
35.00 102.37
- Fechamento anterior
- 98.35
- Open
- 100.74
- Bid
- 100.98
- Ask
- 101.28
- Low
- 99.80
- High
- 102.37
- Volume
- 83.057 K
- Mudança diária
- 2.67%
- Mudança mensal
- 18.65%
- Mudança de 6 meses
- 78.19%
- Mudança anual
- 39.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh