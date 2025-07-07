Валюты / TQQQ
TQQQ: ProShares UltraPro QQQ
98.96 USD 0.27 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TQQQ за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.61, а максимальная — 99.81.
Следите за динамикой ProShares UltraPro QQQ. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TQQQ
Дневной диапазон
98.61 99.81
Годовой диапазон
35.00 99.81
- Предыдущее закрытие
- 99.23
- Open
- 99.66
- Bid
- 98.96
- Ask
- 99.26
- Low
- 98.61
- High
- 99.81
- Объем
- 48.531 K
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 16.27%
- 6-месячное изменение
- 74.63%
- Годовое изменение
- 36.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.