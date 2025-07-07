Divisas / TQQQ
TQQQ: ProShares UltraPro QQQ
98.35 USD 0.61 (0.62%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TQQQ de hoy ha cambiado un -0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 95.51, mientras que el máximo ha alcanzado 99.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares UltraPro QQQ. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
95.51 99.20
Rango anual
35.00 99.81
- Cierres anteriores
- 98.96
- Open
- 98.89
- Bid
- 98.35
- Ask
- 98.65
- Low
- 95.51
- High
- 99.20
- Volumen
- 111.480 K
- Cambio diario
- -0.62%
- Cambio mensual
- 15.56%
- Cambio a 6 meses
- 73.55%
- Cambio anual
- 36.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B