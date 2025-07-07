CotizacionesSecciones
TQQQ: ProShares UltraPro QQQ

98.35 USD 0.61 (0.62%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TQQQ de hoy ha cambiado un -0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 95.51, mientras que el máximo ha alcanzado 99.20.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares UltraPro QQQ. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
95.51 99.20
Rango anual
35.00 99.81
Cierres anteriores
98.96
Open
98.89
Bid
98.35
Ask
98.65
Low
95.51
High
99.20
Volumen
111.480 K
Cambio diario
-0.62%
Cambio mensual
15.56%
Cambio a 6 meses
73.55%
Cambio anual
36.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
23.2
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
5.6
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
231 K
Pronós.
282 K
Prev.
264 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
1.920 M
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.927 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B