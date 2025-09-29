报价部分
货币 / TEN-PE
回到股票

TEN-PE: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD

26.45 USD 0.05 (0.19%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TEN-PE汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点26.40和高点26.49进行交易。

关注TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

TEN-PE股票今天的价格是多少？

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票今天的定价为26.45。它在-0.19%范围内交易，昨天的收盘价为26.50，交易量达到11。TEN-PE的实时价格图表显示了这些更新。

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票是否支付股息？

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD目前的价值为26.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.76%和USD。实时查看图表以跟踪TEN-PE走势。

如何购买TEN-PE股票？

您可以以26.45的当前价格购买TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票。订单通常设置在26.45或26.75附近，而11和0.11%显示市场活动。立即关注TEN-PE的实时图表更新。

如何投资TEN-PE股票？

投资TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD需要考虑年度范围25.52 - 26.81和当前价格26.45。许多人在以26.45或26.75下订单之前，会比较0.61%和。实时查看TEN-PE价格图表，了解每日变化。

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD的最高价格是26.81。在25.52 - 26.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD的绩效。

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票的最低价格是多少？

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD（TEN-PE）的最低价格为25.52。将其与当前的26.45和25.52 - 26.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEN-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TEN-PE股票是什么时候拆分的？

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.50和0.76%中可见。

日范围
26.40 26.49
年范围
25.52 26.81
前一天收盘价
26.50
开盘价
26.42
卖价
26.45
买价
26.75
最低价
26.40
最高价
26.49
交易量
11
日变化
-0.19%
月变化
0.61%
6个月变化
0.76%
年变化
0.76%
