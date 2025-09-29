TEN-PE股票今天的价格是多少？ TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票今天的定价为26.45。它在-0.19%范围内交易，昨天的收盘价为26.50，交易量达到11。TEN-PE的实时价格图表显示了这些更新。

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票是否支付股息？ TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD目前的价值为26.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.76%和USD。实时查看图表以跟踪TEN-PE走势。

如何购买TEN-PE股票？ 您可以以26.45的当前价格购买TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票。订单通常设置在26.45或26.75附近，而11和0.11%显示市场活动。立即关注TEN-PE的实时图表更新。

如何投资TEN-PE股票？ 投资TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD需要考虑年度范围25.52 - 26.81和当前价格26.45。许多人在以26.45或26.75下订单之前，会比较0.61%和。实时查看TEN-PE价格图表，了解每日变化。

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD的最高价格是26.81。在25.52 - 26.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD的绩效。

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票的最低价格是多少？ TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD（TEN-PE）的最低价格为25.52。将其与当前的26.45和25.52 - 26.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEN-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。