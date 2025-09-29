TEN-PE: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
今日TEN-PE汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点26.40和高点26.49进行交易。
关注TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
TEN-PE股票今天的价格是多少？
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票今天的定价为26.45。它在-0.19%范围内交易，昨天的收盘价为26.50，交易量达到11。TEN-PE的实时价格图表显示了这些更新。
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票是否支付股息？
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD目前的价值为26.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.76%和USD。实时查看图表以跟踪TEN-PE走势。
如何购买TEN-PE股票？
您可以以26.45的当前价格购买TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票。订单通常设置在26.45或26.75附近，而11和0.11%显示市场活动。立即关注TEN-PE的实时图表更新。
如何投资TEN-PE股票？
投资TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD需要考虑年度范围25.52 - 26.81和当前价格26.45。许多人在以26.45或26.75下订单之前，会比较0.61%和。实时查看TEN-PE价格图表，了解每日变化。
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD的最高价格是26.81。在25.52 - 26.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD的绩效。
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD股票的最低价格是多少？
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD（TEN-PE）的最低价格为25.52。将其与当前的26.45和25.52 - 26.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TEN-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TEN-PE股票是什么时候拆分的？
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.50和0.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.50
- 开盘价
- 26.42
- 卖价
- 26.45
- 买价
- 26.75
- 最低价
- 26.40
- 最高价
- 26.49
- 交易量
- 11
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 0.61%
- 6个月变化
- 0.76%
- 年变化
- 0.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值