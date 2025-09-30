- Übersicht
TEN-PE: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
Der Wechselkurs von TEN-PE hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.40 bis zu einem Hoch von 26.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TEN-PE heute?
Die Aktie von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) notiert heute bei 26.45. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.50 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von TEN-PE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TEN-PE Dividenden?
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD wird derzeit mit 26.45 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.76% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TEN-PE zu verfolgen.
Wie kaufe ich TEN-PE-Aktien?
Sie können Aktien von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) zum aktuellen Kurs von 26.45 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.45 oder 26.75 platziert, während 11 und 0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TEN-PE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TEN-PE-Aktien?
Bei einer Investition in TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD müssen die jährliche Spanne 25.52 - 26.81 und der aktuelle Kurs 26.45 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.61% und 0.76%, bevor sie Orders zu 26.45 oder 26.75 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TEN-PE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
Der höchste Kurs von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) im vergangenen Jahr lag bei 26.81. Innerhalb von 25.52 - 26.81 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
Der niedrigste Kurs von TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) im Laufe des Jahres betrug 25.52. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.45 und der Spanne 25.52 - 26.81 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TEN-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TEN-PE statt?
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.50 und 0.76% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.50
- Eröffnung
- 26.42
- Bid
- 26.45
- Ask
- 26.75
- Tief
- 26.40
- Hoch
- 26.49
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 0.61%
- 6-Monatsänderung
- 0.76%
- Jahresänderung
- 0.76%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4