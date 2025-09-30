- Aperçu
TEN-PE: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
Le taux de change de TEN-PE a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.40 et à un maximum de 26.49.
Suivez la dynamique TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TEN-PE aujourd'hui ?
L'action TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD est cotée à 26.45 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.19%, a clôturé hier à 26.50 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de TEN-PE présente ces mises à jour.
L'action TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD verse-t-elle des dividendes ?
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD est actuellement valorisé à 26.45. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.76% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TEN-PE.
Comment acheter des actions TEN-PE ?
Vous pouvez acheter des actions TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD au cours actuel de 26.45. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.45 ou de 26.75, le 11 et le 0.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TEN-PE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TEN-PE ?
Investir dans TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.52 - 26.81 et le prix actuel 26.45. Beaucoup comparent 0.61% et 0.76% avant de passer des ordres à 26.45 ou 26.75. Consultez le graphique du cours de TEN-PE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD ?
Le cours le plus élevé de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD l'année dernière était 26.81. Au cours de 25.52 - 26.81, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD ?
Le cours le plus bas de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) sur l'année a été 25.52. Sa comparaison avec 26.45 et 25.52 - 26.81 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TEN-PE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TEN-PE a-t-elle été divisée ?
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.50 et 0.76% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.50
- Ouverture
- 26.42
- Bid
- 26.45
- Ask
- 26.75
- Plus Bas
- 26.40
- Plus Haut
- 26.49
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- -0.19%
- Changement Mensuel
- 0.61%
- Changement à 6 Mois
- 0.76%
- Changement Annuel
- 0.76%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4