TEN-PE: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
Курс TEN-PE за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.40, а максимальная — 26.49.
Следите за динамикой TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TEN-PE сегодня?
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) сегодня оценивается на уровне 26.45. Инструмент торгуется в пределах -0.19%, вчерашнее закрытие составило 26.50, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEN-PE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD в настоящее время оценивается в 26.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.76% и USD. Отслеживайте движения TEN-PE на графике в реальном времени.
Как купить акции TEN-PE?
Вы можете купить акции TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) по текущей цене 26.45. Ордера обычно размещаются около 26.45 или 26.75, тогда как 11 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEN-PE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TEN-PE?
Инвестирование в TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD предполагает учет годового диапазона 25.52 - 26.81 и текущей цены 26.45. Многие сравнивают 0.61% и 0.76% перед размещением ордеров на 26.45 или 26.75. Изучайте ежедневные изменения цены TEN-PE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
Самая высокая цена TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) за последний год составила 26.81. Акции заметно колебались в пределах 25.52 - 26.81, сравнение с 26.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
Самая низкая цена TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) за год составила 25.52. Сравнение с текущими 26.45 и 25.52 - 26.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEN-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TEN-PE?
В прошлом TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.50 и 0.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.50
- Open
- 26.42
- Bid
- 26.45
- Ask
- 26.75
- Low
- 26.40
- High
- 26.49
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 0.61%
- 6-месячное изменение
- 0.76%
- Годовое изменение
- 0.76%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%