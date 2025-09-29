КотировкиРазделы
TEN-PE: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD

26.45 USD 0.05 (0.19%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TEN-PE за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.40, а максимальная — 26.49.

Следите за динамикой TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TEN-PE сегодня?

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) сегодня оценивается на уровне 26.45. Инструмент торгуется в пределах -0.19%, вчерашнее закрытие составило 26.50, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TEN-PE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD в настоящее время оценивается в 26.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.76% и USD. Отслеживайте движения TEN-PE на графике в реальном времени.

Как купить акции TEN-PE?

Вы можете купить акции TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) по текущей цене 26.45. Ордера обычно размещаются около 26.45 или 26.75, тогда как 11 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TEN-PE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TEN-PE?

Инвестирование в TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD предполагает учет годового диапазона 25.52 - 26.81 и текущей цены 26.45. Многие сравнивают 0.61% и 0.76% перед размещением ордеров на 26.45 или 26.75. Изучайте ежедневные изменения цены TEN-PE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?

Самая высокая цена TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) за последний год составила 26.81. Акции заметно колебались в пределах 25.52 - 26.81, сравнение с 26.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?

Самая низкая цена TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) за год составила 25.52. Сравнение с текущими 26.45 и 25.52 - 26.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TEN-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TEN-PE?

В прошлом TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.50 и 0.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.40 26.49
Годовой диапазон
25.52 26.81
Предыдущее закрытие
26.50
Open
26.42
Bid
26.45
Ask
26.75
Low
26.40
High
26.49
Объем
11
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
0.61%
6-месячное изменение
0.76%
Годовое изменение
0.76%
