Курс TEN-PE за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.40, а максимальная — 26.49.

Следите за динамикой TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.