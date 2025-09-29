- 概要
TEN-PE: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
TEN-PEの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり26.40の安値と26.49の高値で取引されました。
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
TEN-PE株の現在の価格は？
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの株価は本日26.45です。-0.19%内で取引され、前日の終値は26.50、取引量は11に達しました。TEN-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの株は配当を出しますか？
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの現在の価格は26.45です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.76%やUSDにも注目します。TEN-PEの動きはライブチャートで確認できます。
TEN-PE株を買う方法は？
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの株は現在26.45で購入可能です。注文は通常26.45または26.75付近で行われ、11や0.11%が市場の動きを示します。TEN-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。
TEN-PE株に投資する方法は？
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDへの投資では、年間の値幅25.52 - 26.81と現在の26.45を考慮します。注文は多くの場合26.45や26.75で行われる前に、0.61%や0.76%と比較されます。TEN-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの株の最高値は？
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの過去1年の最高値は26.81でした。25.52 - 26.81内で株価は大きく変動し、26.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDの株の最低値は？
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD(TEN-PE)の年間最安値は25.52でした。現在の26.45や25.52 - 26.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TEN-PEの動きはライブチャートで確認できます。
TEN-PEの株式分割はいつ行われましたか？
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.50、0.76%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.50
- 始値
- 26.42
- 買値
- 26.45
- 買値
- 26.75
- 安値
- 26.40
- 高値
- 26.49
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- -0.19%
- 1ヶ月の変化
- 0.61%
- 6ヶ月の変化
- 0.76%
- 1年の変化
- 0.76%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前