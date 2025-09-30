- Visão do mercado
TEN-PE: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
A taxa do TEN-PE para hoje mudou para -0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.40 e o mais alto foi 26.49.
Veja a dinâmica do par de moedas TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TEN-PE hoje?
Hoje TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) está avaliado em 26.45. O instrumento é negociado dentro de -0.19%, o fechamento de ontem foi 26.50, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TEN-PE em tempo real.
As ações de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD pagam dividendos?
Atualmente TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD está avaliado em 26.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.76% e USD. Monitore os movimentos de TEN-PE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TEN-PE?
Você pode comprar ações de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) pelo preço atual 26.45. Ordens geralmente são executadas perto de 26.45 ou 26.75, enquanto 11 e 0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TEN-PE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TEN-PE?
Investir em TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD envolve considerar a faixa anual 25.52 - 26.81 e o preço atual 26.45. Muitos comparam 0.61% e 0.76% antes de enviar ordens em 26.45 ou 26.75. Estude as mudanças diárias de preço de TEN-PE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
O maior preço de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) no último ano foi 26.81. As ações oscilaram bastante dentro de 25.52 - 26.81, e a comparação com 26.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
O menor preço de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) no ano foi 25.52. A comparação com o preço atual 26.45 e 25.52 - 26.81 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TEN-PE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TEN-PE?
No passado TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.50 e 0.76% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.50
- Open
- 26.42
- Bid
- 26.45
- Ask
- 26.75
- Low
- 26.40
- High
- 26.49
- Volume
- 11
- Mudança diária
- -0.19%
- Mudança mensal
- 0.61%
- Mudança de 6 meses
- 0.76%
- Mudança anual
- 0.76%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4