TEN-PE: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD

26.45 USD 0.05 (0.19%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TEN-PE para hoje mudou para -0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.40 e o mais alto foi 26.49.

Veja a dinâmica do par de moedas TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de TEN-PE hoje?

Hoje TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) está avaliado em 26.45. O instrumento é negociado dentro de -0.19%, o fechamento de ontem foi 26.50, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TEN-PE em tempo real.

As ações de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD pagam dividendos?

Atualmente TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD está avaliado em 26.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.76% e USD. Monitore os movimentos de TEN-PE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de TEN-PE?

Você pode comprar ações de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) pelo preço atual 26.45. Ordens geralmente são executadas perto de 26.45 ou 26.75, enquanto 11 e 0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TEN-PE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de TEN-PE?

Investir em TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD envolve considerar a faixa anual 25.52 - 26.81 e o preço atual 26.45. Muitos comparam 0.61% e 0.76% antes de enviar ordens em 26.45 ou 26.75. Estude as mudanças diárias de preço de TEN-PE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?

O maior preço de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) no último ano foi 26.81. As ações oscilaram bastante dentro de 25.52 - 26.81, e a comparação com 26.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?

O menor preço de TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) no ano foi 25.52. A comparação com o preço atual 26.45 e 25.52 - 26.81 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TEN-PE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de TEN-PE?

No passado TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.50 e 0.76% após os eventos corporativos.

Faixa diária
26.40 26.49
Faixa anual
25.52 26.81
Fechamento anterior
26.50
Open
26.42
Bid
26.45
Ask
26.75
Low
26.40
High
26.49
Volume
11
Mudança diária
-0.19%
Mudança mensal
0.61%
Mudança de 6 meses
0.76%
Mudança anual
0.76%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4