TEN-PE: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
Il tasso di cambio TEN-PE ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.40 e ad un massimo di 26.49.
Segui le dinamiche di TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TEN-PE oggi?
Oggi le azioni TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD sono prezzate a 26.45. Viene scambiato all'interno di -0.19%, la chiusura di ieri è stata 26.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TEN-PE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD pagano dividendi?
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD è attualmente valutato a 26.45. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TEN-PE.
Come acquistare azioni TEN-PE?
Puoi acquistare azioni TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD al prezzo attuale di 26.45. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.45 o 26.75, mentre 11 e 0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TEN-PE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TEN-PE?
Investire in TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD implica considerare l'intervallo annuale 25.52 - 26.81 e il prezzo attuale 26.45. Molti confrontano 0.61% e 0.76% prima di effettuare ordini su 26.45 o 26.75. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TEN-PE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
Il prezzo massimo di TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD nell'ultimo anno è stato 26.81. All'interno di 25.52 - 26.81, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?
Il prezzo più basso di TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) nel corso dell'anno è stato 25.52. Confrontandolo con gli attuali 26.45 e 25.52 - 26.81 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TEN-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TEN-PE?
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.50 e 0.76%.
- Chiusura Precedente
- 26.50
- Apertura
- 26.42
- Bid
- 26.45
- Ask
- 26.75
- Minimo
- 26.40
- Massimo
- 26.49
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -0.19%
- Variazione Mensile
- 0.61%
- Variazione Semestrale
- 0.76%
- Variazione Annuale
- 0.76%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4