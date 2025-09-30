QuotazioniSezioni
TEN-PE: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD

26.45 USD 0.05 (0.19%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TEN-PE ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.40 e ad un massimo di 26.49.

Segui le dinamiche di TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni TEN-PE oggi?

Oggi le azioni TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD sono prezzate a 26.45. Viene scambiato all'interno di -0.19%, la chiusura di ieri è stata 26.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TEN-PE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD pagano dividendi?

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD è attualmente valutato a 26.45. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TEN-PE.

Come acquistare azioni TEN-PE?

Puoi acquistare azioni TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD al prezzo attuale di 26.45. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.45 o 26.75, mentre 11 e 0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TEN-PE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni TEN-PE?

Investire in TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD implica considerare l'intervallo annuale 25.52 - 26.81 e il prezzo attuale 26.45. Molti confrontano 0.61% e 0.76% prima di effettuare ordini su 26.45 o 26.75. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TEN-PE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?

Il prezzo massimo di TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD nell'ultimo anno è stato 26.81. All'interno di 25.52 - 26.81, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD?

Il prezzo più basso di TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD (TEN-PE) nel corso dell'anno è stato 25.52. Confrontandolo con gli attuali 26.45 e 25.52 - 26.81 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TEN-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TEN-PE?

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.50 e 0.76%.

Intervallo Giornaliero
26.40 26.49
Intervallo Annuale
25.52 26.81
Chiusura Precedente
26.50
Apertura
26.42
Bid
26.45
Ask
26.75
Minimo
26.40
Massimo
26.49
Volume
11
Variazione giornaliera
-0.19%
Variazione Mensile
0.61%
Variazione Semestrale
0.76%
Variazione Annuale
0.76%
