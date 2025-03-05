货币 / SNBR
SNBR: Sleep Number Corporation
8.75 USD 0.09 (1.02%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SNBR汇率已更改-1.02%。当日，交易品种以低点8.68和高点9.49进行交易。
关注Sleep Number Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SNBR新闻
- Sleep Number (SNBR) Q2 Revenue Falls 20%
- Why Is Sleep Number Stock (SNBR) Down 20% Today? - TipRanks.com
- Here's What Key Metrics Tell Us About Sleep Number (SNBR) Q2 Earnings
- Sleep Number (SNBR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Sleep Number plunges 21% as Q2 results, guidance disappoint investors
- Sleep Number earnings missed by $0.98, revenue fell short of estimates
- Sleep Number stock falls after CFO departure announcement
- Sleep Number appoints Bob Ryder as interim CFO as Francis Lee steps down
- Sleep Number stock rating upgraded by Goldman as bedding discounts remain stable
- Sleep Number ® Smart Bed Research from Over 9,100 Sleep Sessions Shows How Built-In Temperature Programs Improve Sleep, Especially for Women
- Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Q1 2025 Commentary (EBIT)
- Sleep Number: Running Out Of Options (NASDAQ:SNBR)
- Sleep Number Announces Inducement Grants under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Sleep Number misses Q1 expectations, shares fall on weak sales
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- Sleep Number Corporation (SNBR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Sleep Number (SNBR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Sleep Number: Profit Beats, Sales Lag
日范围
8.68 9.49
年范围
4.48 20.73
- 前一天收盘价
- 8.84
- 开盘价
- 8.95
- 卖价
- 8.75
- 买价
- 9.05
- 最低价
- 8.68
- 最高价
- 9.49
- 交易量
- 818
- 日变化
- -1.02%
- 月变化
- -14.72%
- 6个月变化
- 38.01%
- 年变化
- -51.87%
