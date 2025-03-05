Divisas / SNBR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SNBR: Sleep Number Corporation
8.78 USD 0.06 (0.68%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SNBR de hoy ha cambiado un -0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.68, mientras que el máximo ha alcanzado 9.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sleep Number Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNBR News
- Sleep Number (SNBR) Q2 Revenue Falls 20%
- Why Is Sleep Number Stock (SNBR) Down 20% Today? - TipRanks.com
- Here's What Key Metrics Tell Us About Sleep Number (SNBR) Q2 Earnings
- Sleep Number (SNBR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Sleep Number plunges 21% as Q2 results, guidance disappoint investors
- Sleep Number earnings missed by $0.98, revenue fell short of estimates
- Sleep Number stock falls after CFO departure announcement
- Sleep Number appoints Bob Ryder as interim CFO as Francis Lee steps down
- Sleep Number stock rating upgraded by Goldman as bedding discounts remain stable
- Sleep Number ® Smart Bed Research from Over 9,100 Sleep Sessions Shows How Built-In Temperature Programs Improve Sleep, Especially for Women
- Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Q1 2025 Commentary (EBIT)
- Sleep Number: Running Out Of Options (NASDAQ:SNBR)
- Sleep Number Announces Inducement Grants under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Sleep Number misses Q1 expectations, shares fall on weak sales
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- Sleep Number Corporation (SNBR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Sleep Number (SNBR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Sleep Number: Profit Beats, Sales Lag
Rango diario
8.68 9.49
Rango anual
4.48 20.73
- Cierres anteriores
- 8.84
- Open
- 8.95
- Bid
- 8.78
- Ask
- 9.08
- Low
- 8.68
- High
- 9.49
- Volumen
- 1.130 K
- Cambio diario
- -0.68%
- Cambio mensual
- -14.42%
- Cambio a 6 meses
- 38.49%
- Cambio anual
- -51.71%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B