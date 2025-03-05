通貨 / SNBR
SNBR: Sleep Number Corporation
8.86 USD 0.08 (0.91%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SNBRの今日の為替レートは、0.91%変化しました。日中、通貨は1あたり8.76の安値と9.19の高値で取引されました。
Sleep Number Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
8.76 9.19
1年のレンジ
4.48 20.73
- 以前の終値
- 8.78
- 始値
- 8.86
- 買値
- 8.86
- 買値
- 9.16
- 安値
- 8.76
- 高値
- 9.19
- 出来高
- 767
- 1日の変化
- 0.91%
- 1ヶ月の変化
- -13.65%
- 6ヶ月の変化
- 39.75%
- 1年の変化
- -51.27%
