SNBR: Sleep Number Corporation
8.84 USD 0.08 (0.90%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNBR за сегодня изменился на -0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.47, а максимальная — 8.98.
Следите за динамикой Sleep Number Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.47 8.98
Годовой диапазон
4.48 20.73
- Предыдущее закрытие
- 8.92
- Open
- 8.91
- Bid
- 8.84
- Ask
- 9.14
- Low
- 8.47
- High
- 8.98
- Объем
- 857
- Дневное изменение
- -0.90%
- Месячное изменение
- -13.84%
- 6-месячное изменение
- 39.43%
- Годовое изменение
- -51.38%
