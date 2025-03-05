Währungen / SNBR
SNBR: Sleep Number Corporation
8.62 USD 0.24 (2.71%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNBR hat sich für heute um -2.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.57 bis zu einem Hoch von 8.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sleep Number Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.57 8.86
Jahresspanne
4.48 20.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.86
- Eröffnung
- 8.84
- Bid
- 8.62
- Ask
- 8.92
- Tief
- 8.57
- Hoch
- 8.86
- Volumen
- 152
- Tagesänderung
- -2.71%
- Monatsänderung
- -15.98%
- 6-Monatsänderung
- 35.96%
- Jahresänderung
- -52.59%
