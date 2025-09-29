报价部分
货币 / SLXNW
SLXNW: Silexion Therapeutics Corp

0.0355 USD 0.0002 (0.56%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SLXNW汇率已更改-0.56%。当日，交易品种以低点0.0350和高点0.0355进行交易。

关注Silexion Therapeutics Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SLXNW股票今天的价格是多少？

Silexion Therapeutics Corp股票今天的定价为0.0355。它在-0.56%范围内交易，昨天的收盘价为0.0357，交易量达到3。SLXNW的实时价格图表显示了这些更新。

Silexion Therapeutics Corp股票是否支付股息？

Silexion Therapeutics Corp目前的价值为0.0355。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-29.00%和USD。实时查看图表以跟踪SLXNW走势。

如何购买SLXNW股票？

您可以以0.0355的当前价格购买Silexion Therapeutics Corp股票。订单通常设置在0.0355或0.0385附近，而3和1.43%显示市场活动。立即关注SLXNW的实时图表更新。

如何投资SLXNW股票？

投资Silexion Therapeutics Corp需要考虑年度范围0.0139 - 0.1100和当前价格0.0355。许多人在以0.0355或0.0385下订单之前，会比较1.14%和。实时查看SLXNW价格图表，了解每日变化。

Silexion Therapeutics Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Silexion Therapeutics Corp的最高价格是0.1100。在0.0139 - 0.1100内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Silexion Therapeutics Corp的绩效。

Silexion Therapeutics Corp股票的最低价格是多少？

Silexion Therapeutics Corp（SLXNW）的最低价格为0.0139。将其与当前的0.0355和0.0139 - 0.1100进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLXNW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SLXNW股票是什么时候拆分的？

Silexion Therapeutics Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0357和-29.00%中可见。

日范围
0.0350 0.0355
年范围
0.0139 0.1100
前一天收盘价
0.0357
开盘价
0.0350
卖价
0.0355
买价
0.0385
最低价
0.0350
最高价
0.0355
交易量
3
日变化
-0.56%
月变化
1.14%
6个月变化
-43.92%
年变化
-29.00%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值