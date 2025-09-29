SLXNW: Silexion Therapeutics Corp
今日SLXNW汇率已更改-0.56%。当日，交易品种以低点0.0350和高点0.0355进行交易。
关注Silexion Therapeutics Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
SLXNW股票今天的价格是多少？
Silexion Therapeutics Corp股票今天的定价为0.0355。它在-0.56%范围内交易，昨天的收盘价为0.0357，交易量达到3。SLXNW的实时价格图表显示了这些更新。
Silexion Therapeutics Corp股票是否支付股息？
Silexion Therapeutics Corp目前的价值为0.0355。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-29.00%和USD。实时查看图表以跟踪SLXNW走势。
如何购买SLXNW股票？
您可以以0.0355的当前价格购买Silexion Therapeutics Corp股票。订单通常设置在0.0355或0.0385附近，而3和1.43%显示市场活动。立即关注SLXNW的实时图表更新。
如何投资SLXNW股票？
投资Silexion Therapeutics Corp需要考虑年度范围0.0139 - 0.1100和当前价格0.0355。许多人在以0.0355或0.0385下订单之前，会比较1.14%和。实时查看SLXNW价格图表，了解每日变化。
Silexion Therapeutics Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Silexion Therapeutics Corp的最高价格是0.1100。在0.0139 - 0.1100内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Silexion Therapeutics Corp的绩效。
Silexion Therapeutics Corp股票的最低价格是多少？
Silexion Therapeutics Corp（SLXNW）的最低价格为0.0139。将其与当前的0.0355和0.0139 - 0.1100进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLXNW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SLXNW股票是什么时候拆分的？
Silexion Therapeutics Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0357和-29.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0357
- 开盘价
- 0.0350
- 卖价
- 0.0355
- 买价
- 0.0385
- 最低价
- 0.0350
- 最高价
- 0.0355
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.56%
- 月变化
- 1.14%
- 6个月变化
- -43.92%
- 年变化
- -29.00%
- 实际值
- 预测值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
- 预测值
