SLXNW股票今天的价格是多少？ Silexion Therapeutics Corp股票今天的定价为0.0355。它在-0.56%范围内交易，昨天的收盘价为0.0357，交易量达到3。SLXNW的实时价格图表显示了这些更新。

Silexion Therapeutics Corp股票是否支付股息？ Silexion Therapeutics Corp目前的价值为0.0355。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-29.00%和USD。实时查看图表以跟踪SLXNW走势。

如何购买SLXNW股票？ 您可以以0.0355的当前价格购买Silexion Therapeutics Corp股票。订单通常设置在0.0355或0.0385附近，而3和1.43%显示市场活动。立即关注SLXNW的实时图表更新。

如何投资SLXNW股票？ 投资Silexion Therapeutics Corp需要考虑年度范围0.0139 - 0.1100和当前价格0.0355。许多人在以0.0355或0.0385下订单之前，会比较1.14%和。实时查看SLXNW价格图表，了解每日变化。

Silexion Therapeutics Corp股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Silexion Therapeutics Corp的最高价格是0.1100。在0.0139 - 0.1100内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Silexion Therapeutics Corp的绩效。

Silexion Therapeutics Corp股票的最低价格是多少？ Silexion Therapeutics Corp（SLXNW）的最低价格为0.0139。将其与当前的0.0355和0.0139 - 0.1100进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLXNW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。