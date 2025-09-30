- Visão do mercado
SLXNW: Silexion Therapeutics Corp
A taxa do SLXNW para hoje mudou para -0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0350 e o mais alto foi 0.0355.
Veja a dinâmica do par de moedas Silexion Therapeutics Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SLXNW hoje?
Hoje Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) está avaliado em 0.0355. O instrumento é negociado dentro de -0.56%, o fechamento de ontem foi 0.0357, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SLXNW em tempo real.
As ações de Silexion Therapeutics Corp pagam dividendos?
Atualmente Silexion Therapeutics Corp está avaliado em 0.0355. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -29.00% e USD. Monitore os movimentos de SLXNW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SLXNW?
Você pode comprar ações de Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) pelo preço atual 0.0355. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0355 ou 0.0385, enquanto 3 e 1.43% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SLXNW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SLXNW?
Investir em Silexion Therapeutics Corp envolve considerar a faixa anual 0.0139 - 0.1100 e o preço atual 0.0355. Muitos comparam 1.14% e -43.92% antes de enviar ordens em 0.0355 ou 0.0385. Estude as mudanças diárias de preço de SLXNW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Silexion Therapeutics Corp?
O maior preço de Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) no último ano foi 0.1100. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0139 - 0.1100, e a comparação com 0.0357 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Silexion Therapeutics Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Silexion Therapeutics Corp?
O menor preço de Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) no ano foi 0.0139. A comparação com o preço atual 0.0355 e 0.0139 - 0.1100 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SLXNW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SLXNW?
No passado Silexion Therapeutics Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0357 e -29.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0357
- Open
- 0.0350
- Bid
- 0.0355
- Ask
- 0.0385
- Low
- 0.0350
- High
- 0.0355
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -0.56%
- Mudança mensal
- 1.14%
- Mudança de 6 meses
- -43.92%
- Mudança anual
- -29.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4