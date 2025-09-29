- Panorámica
SLXNW: Silexion Therapeutics Corp
El tipo de cambio de SLXNW de hoy ha cambiado un -0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0355, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0355.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Silexion Therapeutics Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SLXNW hoy?
Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) se evalúa hoy en 0.0355. El instrumento se negocia dentro de -0.56%; el cierre de ayer ha sido 0.0357 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SLXNW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Silexion Therapeutics Corp?
Silexion Therapeutics Corp se evalúa actualmente en 0.0355. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -29.00% y USD. Monitoree los movimientos de SLXNW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SLXNW?
Puede comprar acciones de Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) al precio actual de 0.0355. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0355 o 0.0385, mientras que 2 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SLXNW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SLXNW?
Invertir en Silexion Therapeutics Corp implica tener en cuenta el rango anual 0.0139 - 0.1100 y el precio actual 0.0355. Muchos comparan 1.14% y -43.92% antes de colocar órdenes en 0.0355 o 0.0385. Estudie los cambios diarios de precios de SLXNW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Silexion Therapeutics Corp?
El precio más alto de Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) en el último año ha sido 0.1100. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0139 - 0.1100, una comparación con 0.0357 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Silexion Therapeutics Corp en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Silexion Therapeutics Corp?
El precio más bajo de Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) para el año ha sido 0.0139. La comparación con los actuales 0.0355 y 0.0139 - 0.1100 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SLXNW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SLXNW?
En el pasado, Silexion Therapeutics Corp ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0357 y -29.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0357
- Open
- 0.0355
- Bid
- 0.0355
- Ask
- 0.0385
- Low
- 0.0355
- High
- 0.0355
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.56%
- Cambio mensual
- 1.14%
- Cambio a 6 meses
- -43.92%
- Cambio anual
- -29.00%
