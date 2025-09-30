- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SLXNW: Silexion Therapeutics Corp
Der Wechselkurs von SLXNW hat sich für heute um -0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0350 bis zu einem Hoch von 0.0355 gehandelt.
Verfolgen Sie die Silexion Therapeutics Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SLXNW heute?
Die Aktie von Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) notiert heute bei 0.0355. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.56% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0357 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von SLXNW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SLXNW Dividenden?
Silexion Therapeutics Corp wird derzeit mit 0.0355 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -29.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SLXNW zu verfolgen.
Wie kaufe ich SLXNW-Aktien?
Sie können Aktien von Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) zum aktuellen Kurs von 0.0355 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0355 oder 0.0385 platziert, während 3 und 1.43% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SLXNW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SLXNW-Aktien?
Bei einer Investition in Silexion Therapeutics Corp müssen die jährliche Spanne 0.0139 - 0.1100 und der aktuelle Kurs 0.0355 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.14% und -43.92%, bevor sie Orders zu 0.0355 oder 0.0385 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SLXNW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Silexion Therapeutics Corp?
Der höchste Kurs von Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) im vergangenen Jahr lag bei 0.1100. Innerhalb von 0.0139 - 0.1100 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0357 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Silexion Therapeutics Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Silexion Therapeutics Corp?
Der niedrigste Kurs von Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) im Laufe des Jahres betrug 0.0139. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0355 und der Spanne 0.0139 - 0.1100 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SLXNW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SLXNW statt?
Silexion Therapeutics Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0357 und -29.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0357
- Eröffnung
- 0.0350
- Bid
- 0.0355
- Ask
- 0.0385
- Tief
- 0.0350
- Hoch
- 0.0355
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.56%
- Monatsänderung
- 1.14%
- 6-Monatsänderung
- -43.92%
- Jahresänderung
- -29.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4