SLXNW: Silexion Therapeutics Corp
Le taux de change de SLXNW a changé de -0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0355 et à un maximum de 0.0355.
Suivez la dynamique Silexion Therapeutics Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SLXNW aujourd'hui ?
L'action Silexion Therapeutics Corp est cotée à 0.0355 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.56%, a clôturé hier à 0.0357 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de SLXNW présente ces mises à jour.
L'action Silexion Therapeutics Corp verse-t-elle des dividendes ?
Silexion Therapeutics Corp est actuellement valorisé à 0.0355. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -29.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SLXNW.
Comment acheter des actions SLXNW ?
Vous pouvez acheter des actions Silexion Therapeutics Corp au cours actuel de 0.0355. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0355 ou de 0.0385, le 2 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SLXNW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SLXNW ?
Investir dans Silexion Therapeutics Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0139 - 0.1100 et le prix actuel 0.0355. Beaucoup comparent 1.14% et -43.92% avant de passer des ordres à 0.0355 ou 0.0385. Consultez le graphique du cours de SLXNW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Silexion Therapeutics Corp ?
Le cours le plus élevé de Silexion Therapeutics Corp l'année dernière était 0.1100. Au cours de 0.0139 - 0.1100, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0357 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Silexion Therapeutics Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Silexion Therapeutics Corp ?
Le cours le plus bas de Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) sur l'année a été 0.0139. Sa comparaison avec 0.0355 et 0.0139 - 0.1100 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SLXNW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SLXNW a-t-elle été divisée ?
Silexion Therapeutics Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0357 et -29.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0357
- Ouverture
- 0.0355
- Bid
- 0.0355
- Ask
- 0.0385
- Plus Bas
- 0.0355
- Plus Haut
- 0.0355
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -0.56%
- Changement Mensuel
- 1.14%
- Changement à 6 Mois
- -43.92%
- Changement Annuel
- -29.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4