SLXNW: Silexion Therapeutics Corp
Il tasso di cambio SLXNW ha avuto una variazione del -0.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0355 e ad un massimo di 0.0355.
Segui le dinamiche di Silexion Therapeutics Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SLXNW oggi?
Oggi le azioni Silexion Therapeutics Corp sono prezzate a 0.0355. Viene scambiato all'interno di -0.56%, la chiusura di ieri è stata 0.0357 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SLXNW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Silexion Therapeutics Corp pagano dividendi?
Silexion Therapeutics Corp è attualmente valutato a 0.0355. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -29.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SLXNW.
Come acquistare azioni SLXNW?
Puoi acquistare azioni Silexion Therapeutics Corp al prezzo attuale di 0.0355. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0355 o 0.0385, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SLXNW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SLXNW?
Investire in Silexion Therapeutics Corp implica considerare l'intervallo annuale 0.0139 - 0.1100 e il prezzo attuale 0.0355. Molti confrontano 1.14% e -43.92% prima di effettuare ordini su 0.0355 o 0.0385. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SLXNW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Silexion Therapeutics Corp?
Il prezzo massimo di Silexion Therapeutics Corp nell'ultimo anno è stato 0.1100. All'interno di 0.0139 - 0.1100, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0357 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Silexion Therapeutics Corp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Silexion Therapeutics Corp?
Il prezzo più basso di Silexion Therapeutics Corp (SLXNW) nel corso dell'anno è stato 0.0139. Confrontandolo con gli attuali 0.0355 e 0.0139 - 0.1100 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SLXNW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SLXNW?
Silexion Therapeutics Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0357 e -29.00%.
- Chiusura Precedente
- 0.0357
- Apertura
- 0.0355
- Bid
- 0.0355
- Ask
- 0.0385
- Minimo
- 0.0355
- Massimo
- 0.0355
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.56%
- Variazione Mensile
- 1.14%
- Variazione Semestrale
- -43.92%
- Variazione Annuale
- -29.00%
